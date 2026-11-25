Не нужны ни духовка, ни миксер: 15 минут на кухне – и утром на столе будет праздничный десерт
Когда хочется побаловать себя и близких нежным домашним десертом, не включая духовку, миксер или блендер, на помощь приходит торт "Без света".
Весь процесс активного приготовления занимает не более 15 минут, а для этого понадобятся лишь обычный ручной венчик и скалка. Сочетание двух видов песочного печенья – светлого и шоколадного – с густым кремом на основе сметаны и сливочного сыра за ночь в холодильнике превращается в удивительно нежный десерт, который по текстуре напоминает изысканный чизкейк, рассказывает "Господинька".
Как приготовить десерт "Без света"?
- Время: 15 минут + пропитка
- Порций: 8
Ингредиенты:
для крема:
– 400 граммов жирной сметаны (от 20%);
– 350 граммов сливочного сыра;
– 60 граммов жидкого меда (или 3 – 4 столовые ложки сахара или сахарной пудры);
для основы:
– 260 граммов светлого песочного печенья;
– 350 граммов шоколадного песочного печенья.
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте сливочный сыр комнатной температуры, густую сметану и жидкий мед или сахар.
- Тщательно разотрите и взбейте ингредиенты обычным ручным венчиком до получения полностью однородной, гладкой и густой кремовой массы без комочков.
- Светлое и шоколадное печенье положите в отдельные плотные пакеты и измельчите скалкой так, чтобы получилась неоднородная текстура: часть печенья должна превратиться в мелкую крошку, а часть остаться небольшими хрустящими кусочками.
- На дно прямоугольной формы размером 25 на 15 сантиметров выложите 3 столовые ложки крема и равномерно распределите по поверхности, чтобы нижний слой хорошо держался.
- Сверху высыпьте слой измельченного шоколадного печенья, слегка прижмите ложкой и покройте примерно 4 столовыми ложками крема.
- Далее поочередно выкладывайте слои светлого и шоколадного печенья, каждый раз обильно смазывая их сметанно-творожным кремом.
- Последний верхний слой сделайте кремовым, тщательно разровняйте поверхность и украсьте мелкой крошкой шоколадного печенья, после чего накройте форму пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь для полного пропитывания.