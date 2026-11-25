Когда хочется побаловать себя и близких нежным домашним десертом, не включая духовку, миксер или блендер, на помощь приходит торт "Без света".

Весь процесс активного приготовления занимает не более 15 минут, а для этого понадобятся лишь обычный ручной венчик и скалка. Сочетание двух видов песочного печенья – светлого и шоколадного – с густым кремом на основе сметаны и сливочного сыра за ночь в холодильнике превращается в удивительно нежный десерт, который по текстуре напоминает изысканный чизкейк, рассказывает "Господинька".

Как приготовить десерт "Без света"?

Время : 15 минут + пропитка

: 15 минут + пропитка Порций: 8

Ингредиенты:

для крема:

– 400 граммов жирной сметаны (от 20%);

– 350 граммов сливочного сыра;

– 60 граммов жидкого меда (или 3 – 4 столовые ложки сахара или сахарной пудры);

для основы:

– 260 граммов светлого песочного печенья;

– 350 граммов шоколадного песочного печенья.

Приготовление: