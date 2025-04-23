Выглядит ярко, а на вкус еще лучше: как приготовить торт "Битое стекло"

Когда на улице жара, то и десерта хочется легкого и прохладного. Торт "Битое стекло" именно то, что нужно в этот период.

Этот десерт называют быстрым, ведь не нужно замешивать тесто или выпекать коржи. Впрочем, его застывания таки требует нескольких часов, поэтому таки придется набраться терпения перед тем, как насладиться его вкусом, рассказывает 24 Канал. К теме Эти секреты используют пекарни: что добавить в выпечку, чтобы она пахла на всю улицу Рецепт торта "Битое стекло" Время : 25 минут + застывание

: 25 минут + застывание Порций: 8 Ингредиенты:

– 350 – 400 граммов топленого печенья или сладкого крекера;

– 400 граммов сметаны;

– 300 граммов сгущенного молока;

– 25 граммов желатина;

– 150 миллилитров воды;

– кипяток;

– три вкуса желе. Приготовление: Приготовьте желе в соответствии с инструкциями на упаковке. Обычно, для этого нужно растворить содержимое одного пакета в 400 миллилитрах горячей воды, тщательно перемешивая до полного растворения кристаллов. Готовую жидкость разлейте в формы - лучше выбрать такие, из которых потом будет удобно нарезать желе на кубики. После этого поставьте формы в холодильник и дождитесь полного застывания. Отдельно подготовьте желатин: смешайте его с водой и дайте настояться 10 – 15 минут, чтобы он набух. Затем нагрейте смесь, не доводя до кипения - это можно сделать в микроволновке или на водяной бане - до полного растворения. В большой миске соедините сметану, сгущенное молоко и теплый желатин. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Дно разъемной формы застелите пищевой пленкой и выложите печенье или крекеры в один-два слоя. Поверх выложите кремовую смесь. Когда желе полностью застынет, выньте его из холодильника, нарежьте кубиками и хаотично добавьте в сметанно-желатиновую массу. Накройте форму пищевой пленкой и поместите торт в холодильник на 2 – 2,5 часа, чтобы он окончательно застыл. Приятного аппетита! Если в холодильнике до сих пор остались белки: что можно приготовить.