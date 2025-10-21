Один из главных праздников осени уже скоро, поэтому готовиться нужно прямо сейчас. А какой же праздник без аппетитного торта?

Паутина – один из главных "устрашающих" лейтмотивов Хэллоуина, поэтому сделать похожий торт будет отличной идеей. А поскольку хлопот вам и так хватает, 24 Канал предлагает воспользоваться легким рецептом от giallozafferano.it.

Как приготовить торт "Паутинка"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

тесто:

– 375 граммов муки;

– 320 граммов сахара;

– 3 яйца;

– 250 миллилитров молока;

– 250 миллилитров растительного масла;

– 25 граммов какао-порошка;

– 12 граммов разрыхлителя;

– экстракт ванили по вкусу;

– шоколадный ганаш и белый шоколад для украшения.

Приготовление:

В глубокую миску вбейте яйца, добавьте сахар и ванильный экстракт. Взбейте массу миксером до легкой пены, затем влейте масло и молоко. Добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и взбейте все до однородной консистенции без комочков. Полученное тесто разделите на две одинаковые части. В одну порцию всыпьте какао и тщательно перемешайте. Форму для выпекания смажьте растительным маслом и застелите пергаментом. Выливайте тесто поочередно – белое, затем шоколадное, чтобы образовались концентрические круги. С помощью шпажки проведите линии от края к центру, создавая красивый узор. Выпекайте при температуре 180 градусов около 1 часа. После выпекания дайте коржу полностью остыть. Пока торт печется, приготовьте ганаш: нагрейте сливки и растворите в них черный шоколад, помешивая до гладкой массы. Когда торт остынет, установите его на решетку и полейте ганашем, чтобы шоколад равномерно покрыл поверхность. Растопленным белым шоколадом нарисуйте сверху спираль, а затем шпажкой проведите линии от центра к краям, создавая рисунок паутины. Для завершения композиции в центр можно посадить маленького шоколадного "паучка".

А если вам хочется поэкспериментировать и заменить привычный ганаш – воспользуйтесь рецептом из TikTok ananastasiia.k, а "паутину" сделайте темным шоколадом.

