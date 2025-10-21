Вкусно так же как и жутко: как приготовить невероятный торт на Хэллоуин
- Рецепт торта "Паутинка" на Хэллоуин уже скоро пригодится.
- Этот десерт прост в приготовлении, поэтому подготовка к празднику не вызовет хлопот.
Один из главных праздников осени уже скоро, поэтому готовиться нужно прямо сейчас. А какой же праздник без аппетитного торта?
Паутина – один из главных "устрашающих" лейтмотивов Хэллоуина, поэтому сделать похожий торт будет отличной идеей. А поскольку хлопот вам и так хватает, 24 Канал предлагает воспользоваться легким рецептом от giallozafferano.it.
Как приготовить торт "Паутинка"?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 375 граммов муки;
– 320 граммов сахара;
– 3 яйца;
– 250 миллилитров молока;
– 250 миллилитров растительного масла;
– 25 граммов какао-порошка;
– 12 граммов разрыхлителя;
– экстракт ванили по вкусу;
– шоколадный ганаш и белый шоколад для украшения.
Приготовление:
- В глубокую миску вбейте яйца, добавьте сахар и ванильный экстракт.
- Взбейте массу миксером до легкой пены, затем влейте масло и молоко.
- Добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и взбейте все до однородной консистенции без комочков.
- Полученное тесто разделите на две одинаковые части. В одну порцию всыпьте какао и тщательно перемешайте.
- Форму для выпекания смажьте растительным маслом и застелите пергаментом.
- Выливайте тесто поочередно – белое, затем шоколадное, чтобы образовались концентрические круги.
- С помощью шпажки проведите линии от края к центру, создавая красивый узор.
- Выпекайте при температуре 180 градусов около 1 часа. После выпекания дайте коржу полностью остыть.
- Пока торт печется, приготовьте ганаш: нагрейте сливки и растворите в них черный шоколад, помешивая до гладкой массы.
- Когда торт остынет, установите его на решетку и полейте ганашем, чтобы шоколад равномерно покрыл поверхность.
- Растопленным белым шоколадом нарисуйте сверху спираль, а затем шпажкой проведите линии от центра к краям, создавая рисунок паутины.
- Для завершения композиции в центр можно посадить маленького шоколадного "паучка".
А если вам хочется поэкспериментировать и заменить привычный ганаш – воспользуйтесь рецептом из TikTok ananastasiia.k, а "паутину" сделайте темным шоколадом.
