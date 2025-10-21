Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты Вкусно так же как и жутко: как приготовить невероятный торт на Хэллоуин
21 октября, 13:30
3

Вкусно так же как и жутко: как приготовить невероятный торт на Хэллоуин

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт торта "Паутинка" на Хэллоуин уже скоро пригодится.
  • Этот десерт прост в приготовлении, поэтому подготовка к празднику не вызовет хлопот.

Один из главных праздников осени уже скоро, поэтому готовиться нужно прямо сейчас. А какой же праздник без аппетитного торта?

Паутина – один из главных "устрашающих" лейтмотивов Хэллоуина, поэтому сделать похожий торт будет отличной идеей. А поскольку хлопот вам и так хватает, 24 Канал предлагает воспользоваться легким рецептом от giallozafferano.it.

Читайте также Только молоко – и шедевр на столе: наслаждаемся легким десертом без муки и желатина

Как приготовить торт "Паутинка"?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты
тесто: 
– 375 граммов муки;
– 320 граммов сахара;
– 3 яйца;
– 250 миллилитров молока;
– 250 миллилитров растительного масла;
– 25 граммов какао-порошка;
– 12 граммов разрыхлителя;
– экстракт ванили по вкусу;
– шоколадный ганаш и белый шоколад для украшения.

Приготовление:

  1. В глубокую миску вбейте яйца, добавьте сахар и ванильный экстракт.
  2. Взбейте массу миксером до легкой пены, затем влейте масло и молоко.
  3. Добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и взбейте все до однородной консистенции без комочков.
  4. Полученное тесто разделите на две одинаковые части. В одну порцию всыпьте какао и тщательно перемешайте.
  5. Форму для выпекания смажьте растительным маслом и застелите пергаментом.
  6. Выливайте тесто поочередно – белое, затем шоколадное, чтобы образовались концентрические круги.
  7. С помощью шпажки проведите линии от края к центру, создавая красивый узор.
  8. Выпекайте при температуре 180 градусов около 1 часа. После выпекания дайте коржу полностью остыть.
  9. Пока торт печется, приготовьте ганаш: нагрейте сливки и растворите в них черный шоколад, помешивая до гладкой массы.
  10. Когда торт остынет, установите его на решетку и полейте ганашем, чтобы шоколад равномерно покрыл поверхность.
  11. Растопленным белым шоколадом нарисуйте сверху спираль, а затем шпажкой проведите линии от центра к краям, создавая рисунок паутины.
  12. Для завершения композиции в центр можно посадить маленького шоколадного "паучка".

А если вам хочется поэкспериментировать и заменить привычный ганаш – воспользуйтесь рецептом из TikTok ananastasiia.k, а "паутину" сделайте темным шоколадом.

Что вкусненького сделать к чаю?

  • А пока ждете праздника, приготовьте вкусный осенний осенний яблочный манник.

  • Он проще шарлотки и дарит не менее потрясающий результат.