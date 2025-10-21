Одне з головних свят осені вже незабаром, тож готуватися потрібно просто зараз. А яке ж свято без апетитного торта?

Павутина – один з головних "страхітливих" лейтмотивів Геловіну, тож зробити схожий торт буде чудовою ідеєю. А оскільки клопотів вам і так вистачає, 24 Канал пропонує скористатися легким рецептом від giallozafferano.it.

Як приготувати торт "Павутинка"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 375 грамів борошна;

– 320 грамів цукру;

– 3 яйця;

– 250 мілілітрів молока;

– 250 мілілітрів олії;

– 25 грамів какао-порошку;

– 12 грамів розпушувача;

– екстракт ванілі до смаку;

– шоколадний ганаш та білий шоколад для прикрашання.

Приготування:

У глибоку миску вбийте яйця, додайте цукор і ванільний екстракт. Збийте масу міксером до легкої піни, потім влийте олію та молоко. Додайте просіяне борошно разом із розпушувачем і збийте все до однорідної консистенції без грудочок. Отримане тісто розділіть на дві однакові частини. В одну порцію всипте какао та ретельно перемішайте. Форму для випікання змастіть олією й застеліть пергаментом. Виливайте тісто по черзі – біле, потім шоколадне, щоб утворилися концентричні кола. За допомогою шпажки проведіть лінії від краю до центру, створюючи гарний візерунок. Випікайте при температурі 180 градусів близько 1 години. Після випікання дайте коржу повністю охолонути. Поки торт печеться, приготуйте ганаш: нагрійте вершки й розчиніть у них чорний шоколад, помішуючи до гладкої маси. Коли торт охолоне, встановіть його на решітку та полийте ганашем, щоб шоколад рівномірно вкрив поверхню. Розтопленим білим шоколадом намалюйте зверху спіраль, а потім шпажкою проведіть лінії від центру до країв, створюючи малюнок павутини. Для завершення композиції у центр можна посадити маленького шоколадного "павучка".

А якщо вам хочеться поекспериментувати та замінити звичний ганаш – скористайтеся рецептом з TikTok ananastasiia.k, а "павутину" зробіть темним шоколадом.

Що смачненького зробити до чаю?