21 жовтня, 13:30
Смачно так само як і моторошно: як приготувати неймовірний торт на Геловін

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт торта "Павутинка" на Геловін вже незабаром стане у пригоді.
  • Цей десерт простий у приготуванні, тому підготовка до свята не викличе клопоту. 

Одне з головних свят осені вже незабаром, тож готуватися потрібно просто зараз. А яке ж свято без апетитного торта?

Павутина – один з головних "страхітливих" лейтмотивів Геловіну, тож зробити схожий торт буде чудовою ідеєю. А оскільки клопотів вам і так вистачає, 24 Канал пропонує скористатися легким рецептом від giallozafferano.it

Як приготувати торт "Павутинка"? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8 

Інгредієнти
тісто: 
– 375 грамів борошна;
– 320 грамів цукру;
– 3 яйця;
– 250 мілілітрів молока;
– 250 мілілітрів олії;
– 25 грамів какао-порошку;
– 12 грамів розпушувача;
– екстракт ванілі до смаку;
– шоколадний ганаш та білий шоколад для прикрашання.

Приготування

  1. У глибоку миску вбийте яйця, додайте цукор і ванільний екстракт.
  2. Збийте масу міксером до легкої піни, потім влийте олію та молоко.
  3. Додайте просіяне борошно разом із розпушувачем і збийте все до однорідної консистенції без грудочок.
  4. Отримане тісто розділіть на дві однакові частини. В одну порцію всипте какао та ретельно перемішайте.
  5. Форму для випікання змастіть олією й застеліть пергаментом.
  6. Виливайте тісто по черзі – біле, потім шоколадне, щоб утворилися концентричні кола.
  7. За допомогою шпажки проведіть лінії від краю до центру, створюючи гарний візерунок.
  8. Випікайте при температурі 180 градусів близько 1 години. Після випікання дайте коржу повністю охолонути.
  9. Поки торт печеться, приготуйте ганаш: нагрійте вершки й розчиніть у них чорний шоколад, помішуючи до гладкої маси.
  10. Коли торт охолоне, встановіть його на решітку та полийте ганашем, щоб шоколад рівномірно вкрив поверхню.
  11. Розтопленим білим шоколадом намалюйте зверху спіраль, а потім шпажкою проведіть лінії від центру до країв, створюючи малюнок павутини.
  12. Для завершення композиції у центр можна посадити маленького шоколадного "павучка".

А якщо вам хочеться поекспериментувати та замінити звичний ганаш – скористайтеся рецептом з TikTok ananastasiia.k, а "павутину" зробіть темним шоколадом. 

