Смачно так само як і моторошно: як приготувати неймовірний торт на Геловін
- Рецепт торта "Павутинка" на Геловін вже незабаром стане у пригоді.
- Цей десерт простий у приготуванні, тому підготовка до свята не викличе клопоту.
Одне з головних свят осені вже незабаром, тож готуватися потрібно просто зараз. А яке ж свято без апетитного торта?
Павутина – один з головних "страхітливих" лейтмотивів Геловіну, тож зробити схожий торт буде чудовою ідеєю. А оскільки клопотів вам і так вистачає, 24 Канал пропонує скористатися легким рецептом від giallozafferano.it.
Як приготувати торт "Павутинка"?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 375 грамів борошна;
– 320 грамів цукру;
– 3 яйця;
– 250 мілілітрів молока;
– 250 мілілітрів олії;
– 25 грамів какао-порошку;
– 12 грамів розпушувача;
– екстракт ванілі до смаку;
– шоколадний ганаш та білий шоколад для прикрашання.
Приготування:
- У глибоку миску вбийте яйця, додайте цукор і ванільний екстракт.
- Збийте масу міксером до легкої піни, потім влийте олію та молоко.
- Додайте просіяне борошно разом із розпушувачем і збийте все до однорідної консистенції без грудочок.
- Отримане тісто розділіть на дві однакові частини. В одну порцію всипте какао та ретельно перемішайте.
- Форму для випікання змастіть олією й застеліть пергаментом.
- Виливайте тісто по черзі – біле, потім шоколадне, щоб утворилися концентричні кола.
- За допомогою шпажки проведіть лінії від краю до центру, створюючи гарний візерунок.
- Випікайте при температурі 180 градусів близько 1 години. Після випікання дайте коржу повністю охолонути.
- Поки торт печеться, приготуйте ганаш: нагрійте вершки й розчиніть у них чорний шоколад, помішуючи до гладкої маси.
- Коли торт охолоне, встановіть його на решітку та полийте ганашем, щоб шоколад рівномірно вкрив поверхню.
- Розтопленим білим шоколадом намалюйте зверху спіраль, а потім шпажкою проведіть лінії від центру до країв, створюючи малюнок павутини.
- Для завершення композиції у центр можна посадити маленького шоколадного "павучка".
А якщо вам хочеться поекспериментувати та замінити звичний ганаш – скористайтеся рецептом з TikTok ananastasiia.k, а "павутину" зробіть темним шоколадом.
