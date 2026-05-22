Клубничный торт "Изабелла" за 10 минут без выпекания: его обожают все

Сезон клубники дает возможность насладиться большим количеством невероятных вкусностей.

Вкусный клубничный торт – это не всегда про тесто, включение духовки и другие заботы. Можно потратить буквально считанные минуты и получить по-настоящему фантастический результат, утверждает портал "Хозяйка".

Как быстро приготовить торт с клубникой?

Время : 10 минут + застывание

Порций: 8

Ингредиенты:

– 350 граммов печенья к кофе;

– 110 миллилитров растопленного сливочного масла;

– 2 столовые ложки сгущенного молока;

крем:

– 20 граммов желатина;

– 400 граммов творога кисломолочного сыра;

– 140 граммов сахара;

– 250 граммов сметаны;

– 10 граммов ванильного сахара;

клубничная начинка:

– 300 граммов клубники;

– 90 граммов клубничного желе;

– 400 миллилитров кипяченой воды.

Приготовление: