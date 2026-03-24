Нежнее праздничного торта не сделаете: делаем "Маркизу", которая покоряет с маленького кусочка

Десерт –это финальный торт любого праздника. Поэтому важно тщательно подойти к выбору, чтобы застолье завершилось на самой высокой ноте.

Торт "Маркиза" – это настоящая кулинарная находка, где в каждом кусочке переплетаются три разные структуры: рассыпчатая основа из песочного теста, хрустящий слой воздушной меренги с измельченными орехами и шелковистый масляный крем на основе сгущенного молока. Контраст теста и крема подарит вам просто незабываемое наслаждение, убеждает портал Shuba.

Как сделать торт "Маркиза"?

Час : 1 час 20 минут

Порций: 8

Ингредиенты:

песочное тесто:

– 300 граммов муки;

– 200 граммов сливочного масла;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 2 желтка;

меренга:

– 3 яичных белка;

– 200 граммов сахара;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 1 чайная ложка кукурузного крахмала;

крем:

– 220 граммов сливочного масла;

– 500 граммов вареного сгущенного молока;

добавки:

– 120 граммов грецких орехов.

Отличный выбор к праздничному столу / Фото "Вкусные и простые рецепты"

Приготовление:

Холодное сливочное масло быстро натрите прямо в муку, добавьте разрыхлитель и тщательно перетрите массу руками до состояния мелкой крошки. Положите в смесь яичные желтки и быстро замесите эластичное тесто. Полученную массу поделите на 5 – 6 равных частей и поставьте в холодильник на 15 – 20 минут. Параллельно с этим слегка подсушите орехи на сухой сковородке и измельчите их ножом. Яичные белки взбейте миксером до появления легкой пены, после чего постепенно всыпайте сахар. Продолжайте процесс в течение 6 – 7 минут, пока масса не станет плотной и блестящей. В конце добавьте лимонный сок и кукурузный крахмал, взбивая смесь еще 2 – 3 минуты до достижения максимально устойчивого состояния. Каждую часть охлажденного теста тонко раскатайте на пергаменте. Сверху равномерно распределите орехи и слегка прижмите их скалкой. Положите на ореховый слой порцию подготовленной меренги, разравнивая ее лопаткой. Поставьте противень в разогретую до 150 градусов духовку и выпекайте коржи примерно 30 минут, можно выпекать коржи одновременно на разных уровнях. Для крема мягкое сливочное масло взбейте до белого цвета, затем постепенно добавьте сгущенное молоко и продолжайте взбивать до пышности. На полностью охлажденные коржи осторожно нанесите слой крема. Собирайте торт деликатно, чтобы не разломать хрустящую меренгу, и поставьте готовый десерт в прохладное место для пропитки.

Какая главная ошибка в приготовлении меренги?

Самой распространенной ошибкой, которая портит меренгу еще на старте, является попадание даже малейшей капли жира или желтка в белковую массу. Жир разрушает структуру белковых связей, не позволяя воздушным пузырькам удерживать форму, из-за чего масса остается жидкой и не взбивается до устойчивых пиков, подсказывает Posypane.

Также важно использовать абсолютно сухую и обезжиренную посуду (лучше стеклянную или металлическую), ведь остатки влаги на стенках миски действуют так же губительно, превращая пышную пену в сероватую жидкость.

