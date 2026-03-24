Новости Вкусно Выпечка и десерты Ніжнішого святкового торта не зробите: робимо "Маркізу", яка підкорює з маленького шматочка
24 марта, 23:54
Нежнее праздничного торта не сделаете: делаем "Маркизу", которая покоряет с маленького кусочка

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Торт "Маркиза" состоит из песочного теста, меренги с орехами и крема на сгущенном молоке.
  • Правильное приготовление меренги – это гарантия успеха десерта.

Десерт –это финальный торт любого праздника. Поэтому важно тщательно подойти к выбору, чтобы застолье завершилось на самой высокой ноте.

Торт "Маркиза" – это настоящая кулинарная находка, где в каждом кусочке переплетаются три разные структуры: рассыпчатая основа из песочного теста, хрустящий слой воздушной меренги с измельченными орехами и шелковистый масляный крем на основе сгущенного молока. Контраст теста и крема подарит вам просто незабываемое наслаждение, убеждает портал Shuba.

Как сделать торт "Маркиза"?

  • Час: 1 час 20 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
песочное тесто: 
– 300 граммов муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 желтка;
меренга: 
– 3 яичных белка;
– 200 граммов сахара;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка кукурузного крахмала;
крем: 
– 220 граммов сливочного масла;
– 500 граммов вареного сгущенного молока; 
добавки: 
– 120 граммов грецких орехов.

Отличный выбор к праздничному столу / Фото "Вкусные и простые рецепты"

Приготовление:

  1. Холодное сливочное масло быстро натрите прямо в муку, добавьте разрыхлитель и тщательно перетрите массу руками до состояния мелкой крошки.
  2. Положите в смесь яичные желтки и быстро замесите эластичное тесто.
  3. Полученную массу поделите на 5 – 6 равных частей и поставьте в холодильник на 15 – 20 минут.
  4. Параллельно с этим слегка подсушите орехи на сухой сковородке и измельчите их ножом.
  5. Яичные белки взбейте миксером до появления легкой пены, после чего постепенно всыпайте сахар.
  6. Продолжайте процесс в течение 6 – 7 минут, пока масса не станет плотной и блестящей. В конце добавьте лимонный сок и кукурузный крахмал, взбивая смесь еще 2 – 3 минуты до достижения максимально устойчивого состояния.
  7. Каждую часть охлажденного теста тонко раскатайте на пергаменте. Сверху равномерно распределите орехи и слегка прижмите их скалкой.
  8. Положите на ореховый слой порцию подготовленной меренги, разравнивая ее лопаткой.
  9. Поставьте противень в разогретую до 150 градусов духовку и выпекайте коржи примерно 30 минут, можно выпекать коржи одновременно на разных уровнях.
  10. Для крема мягкое сливочное масло взбейте до белого цвета, затем постепенно добавьте сгущенное молоко и продолжайте взбивать до пышности.
  11. На полностью охлажденные коржи осторожно нанесите слой крема.
  12. Собирайте торт деликатно, чтобы не разломать хрустящую меренгу, и поставьте готовый десерт в прохладное место для пропитки.

Какая главная ошибка в приготовлении меренги?

Самой распространенной ошибкой, которая портит меренгу еще на старте, является попадание даже малейшей капли жира или желтка в белковую массу. Жир разрушает структуру белковых связей, не позволяя воздушным пузырькам удерживать форму, из-за чего масса остается жидкой и не взбивается до устойчивых пиков, подсказывает Posypane.

Также важно использовать абсолютно сухую и обезжиренную посуду (лучше стеклянную или металлическую), ведь остатки влаги на стенках миски действуют так же губительно, превращая пышную пену в сероватую жидкость.

