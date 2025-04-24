Торт со вкусом мороженого: наслаждение без выпекания из самых простых ингредиентов
Этот торт станет для вас настоящей находкой. Он очень прост в приготовлении и не требует особых ингредиентов.
Торт без замешивания теста, раскатывания коржей и выпекания – именно то, что нужно современным хозяйкам. А вкус любимого пломбира создаст совершенную гармонию, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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Рецепт торта "Пломбир" на сковороде
- Время: 45 минут + пропитка
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 400 миллилитров молока;
– 200 граммов сахара;
– 1 яйцо;
– 500 миллилитров сливок
– 100 граммов сливочного масла;
– 3 столовые ложки крахмала;
– 10 граммов ванильного сахара;
для коржей:
– 250 граммов муки;
– 70 граммов сахара;
– 150 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- В миске смешайте муку с сахаром и щепоткой соли. Добавьте холодное сливочное масло и перетрите все руками до состояния мелкой крошки.
- Переложите полученную массу на сухую сковородку и обжаривайте на среднем огне, постоянно помешивая. Если образуются комочки – разбивайте их ложкой или лопаткой. Когда смесь приобретет золотистый цвет, снимите с огня и дайте ей остыть – можно выложить на тарелку или противень.
- Для приготовления крема налейте молоко в небольшой сотейник и поставьте нагреваться.
- В другой посуде взбейте яйцо с сахаром, добавьте кукурузный крахмал и ванильный сахар. Влейте немного горячего молока, перемешайте до однородности, а затем добавьте остальное молоко. Верните смесь на плиту и, непрерывно помешивая, доведите ее до загустения. После этого оставьте крем остывать.
- Отдельно взбейте миксером сливочное масло и охлажденные сливки до пышной массы. Затем слегка взбейте заварную основу и, продолжая взбивать, постепенно введите масляно-сливочную смесь. Полученный крем будет нежным и воздушным.
- Для сборки десерта удобно воспользоваться формой с разъемными бортами. На дно насыпьте слой обжаренной крошки, разровняйте, далее – слой крема. Продолжайте выкладывать слои, чередуя крошку с кремом.
- Готовый торт поставьте в холодильник минимум на 2 – 4 часа, чтобы он хорошо пропитался и набрал вкуса.
Приятного аппетита!
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