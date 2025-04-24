Торт со вкусом мороженого: наслаждение без выпекания из самых простых ингредиентов

Этот торт станет для вас настоящей находкой. Он очень прост в приготовлении и не требует особых ингредиентов.

Торт без замешивания теста, раскатывания коржей и выпекания – именно то, что нужно современным хозяйкам. А вкус любимого пломбира создаст совершенную гармонию, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии". Интересно Не надо выпекания, и результат будет лучше магазинного: легкий рецепт торта "Сникерс" Рецепт торта "Пломбир" на сковороде Время : 45 минут + пропитка

: 45 минут + пропитка Порций: 8 Ингредиенты:

– 400 миллилитров молока;

– 200 граммов сахара;

– 1 яйцо;

– 500 миллилитров сливок

– 100 граммов сливочного масла;

– 3 столовые ложки крахмала;

– 10 граммов ванильного сахара;

для коржей:

– 250 граммов муки;

– 70 граммов сахара;

– 150 граммов сливочного масла. Приготовление: В миске смешайте муку с сахаром и щепоткой соли. Добавьте холодное сливочное масло и перетрите все руками до состояния мелкой крошки. Переложите полученную массу на сухую сковородку и обжаривайте на среднем огне, постоянно помешивая. Если образуются комочки – разбивайте их ложкой или лопаткой. Когда смесь приобретет золотистый цвет, снимите с огня и дайте ей остыть – можно выложить на тарелку или противень. Для приготовления крема налейте молоко в небольшой сотейник и поставьте нагреваться. В другой посуде взбейте яйцо с сахаром, добавьте кукурузный крахмал и ванильный сахар. Влейте немного горячего молока, перемешайте до однородности, а затем добавьте остальное молоко. Верните смесь на плиту и, непрерывно помешивая, доведите ее до загустения. После этого оставьте крем остывать. Отдельно взбейте миксером сливочное масло и охлажденные сливки до пышной массы. Затем слегка взбейте заварную основу и, продолжая взбивать, постепенно введите масляно-сливочную смесь. Полученный крем будет нежным и воздушным. Для сборки десерта удобно воспользоваться формой с разъемными бортами. На дно насыпьте слой обжаренной крошки, разровняйте, далее – слой крема. Продолжайте выкладывать слои, чередуя крошку с кремом. Готовый торт поставьте в холодильник минимум на 2 – 4 часа, чтобы он хорошо пропитался и набрал вкуса. Приятного аппетита! Ее используют крайне редко: какая специя является самой дорогой в мире.