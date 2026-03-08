Как приготовить торт "Пломбир" на сковородке за 15 минут: не нужно ничего выпекать
- Торт "Пломбир" готовится на сковородке за 15 минут путем обжаривания песочной крошки и соединения ее с кремом.
- Настоящее сливочное масло в холоде твердое и плотное, а при нагревании на сковороде тает равномерно с приятным молочным запахом.
Есть рецепты, которые на первый взгляд выглядят странно –торт без духовки, да еще и на сковородке. Но именно такие варианты часто спасают, когда хочется домашнего десерта без долгого выпекания.
Он такой простой в приготовлении, нужно всего лишь поджарить на сковороде песочную крошку и объединить ее с воздушным кремом, пишет Cooking time with Alena. После охлаждения вкус получается мягкий и действительно напоминает пломбир.
Как приготовить торт на сковородке?
- Время: 15 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 400 граммов муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 3 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– 400 граммов сметаны жирностью от 18%;
– 150 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
– 16 граммов ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 80 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Смешайте муку со щепоткой соли и сахаром.
- Добавьте мягкое сливочное масло и перетрите руками до рассыпчатой крошки.
- Переложите ее на разогретую сковороду и обжаривайте на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не станет золотистой.
- После этого отставьте тесто в сторону, чтобы оно немного остыло. Для крема в кастрюле с толстым дном соедините сметану, сахар, кукурузный крахмал, яйца, щепотку соли и ванильный сахар.
- Хорошо перемешайте все до однородности, поставьте на малый огонь и варите, непрерывно помешивая, пока крем не загустеет. В конце добавьте сливочное масло и перемешайте, чтобы оно полностью растаяло.
- Форму диаметром 26 сантиметров застелите пищевой пленкой. На дно выложите часть крошки, сверху распределите слой крема.
- Повторяйте так, чередуя слои. На каждый слой используйте примерно 3 – 4 столовые ложки крема. Верх также посыпьте крошкой.
- Готовый торт поставьте в холодильник на 1 – 2 часа. После остывания его можно доставать из формы и подавать.
Как проверить дома настоящее ли масло?
В домашних условиях, можно проанализировать, как масло ведет себя в холоде, информирует Іnformator. Если оно только что из холодильника, настоящий продукт будет твердым и плотным. Его не так легко намазать на хлеб без усилия.
Если же брусок сразу мажется, как крем, это уже подозрительно. Часто так ведут себя продукты с примесями растительных жиров. Также можно нагреть кусочек на сковороде. Настоящее сливочное масло тает ровно, спокойно, дает приятный молочный запах и не распадается на странные фракции. Если же в сковородке появляется много пены, брызг, резкий запах или масса ведет себя неестественно, стоит насторожиться.
Еще один показательный момент – цвет и срез. Натуральное масло обычно имеет ровный, мягкий оттенок – не ярко-желтый. На срезе оно выглядит матовым, а не блестящим.
Что еще можно приготовить?
