8 марта, 22:11
Как приготовить торт "Пломбир" на сковородке за 15 минут: не нужно ничего выпекать

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Торт "Пломбир" готовится на сковородке за 15 минут путем обжаривания песочной крошки и соединения ее с кремом.
  • Настоящее сливочное масло в холоде твердое и плотное, а при нагревании на сковороде тает равномерно с приятным молочным запахом.

Есть рецепты, которые на первый взгляд выглядят странно –торт без духовки, да еще и на сковородке. Но именно такие варианты часто спасают, когда хочется домашнего десерта без долгого выпекания.

Он такой простой в приготовлении, нужно всего лишь поджарить на сковороде песочную крошку и объединить ее с воздушным кремом, пишет Cooking time with Alena. После охлаждения вкус получается мягкий и действительно напоминает пломбир.

Как приготовить торт на сковородке?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 400 граммов муки; 
– 200 граммов сливочного масла; 
– 3 столовые ложки сахара; 
– щепотка соли; 
– 400 граммов сметаны жирностью от 18%; 
– 150 граммов сахара; 
– 2 яйца; 
– 2 столовые ложки кукурузного крахмала; 
– 16 граммов ванильного сахара; 
– щепотка соли; 
– 80 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Смешайте муку со щепоткой соли и сахаром.
  2. Добавьте мягкое сливочное масло и перетрите руками до рассыпчатой крошки.
  3. Переложите ее на разогретую сковороду и обжаривайте на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не станет золотистой.
  4. После этого отставьте тесто в сторону, чтобы оно немного остыло. Для крема в кастрюле с толстым дном соедините сметану, сахар, кукурузный крахмал, яйца, щепотку соли и ванильный сахар.
  5. Хорошо перемешайте все до однородности, поставьте на малый огонь и варите, непрерывно помешивая, пока крем не загустеет. В конце добавьте сливочное масло и перемешайте, чтобы оно полностью растаяло.
  6. Форму диаметром 26 сантиметров застелите пищевой пленкой. На дно выложите часть крошки, сверху распределите слой крема.
  7. Повторяйте так, чередуя слои. На каждый слой используйте примерно 3 – 4 столовые ложки крема. Верх также посыпьте крошкой.
  8. Готовый торт поставьте в холодильник на 1 – 2 часа. После остывания его можно доставать из формы и подавать.

Как проверить дома настоящее ли масло?

В домашних условиях, можно проанализировать, как масло ведет себя в холоде, информирует Іnformator. Если оно только что из холодильника, настоящий продукт будет твердым и плотным. Его не так легко намазать на хлеб без усилия.

Если же брусок сразу мажется, как крем, это уже подозрительно. Часто так ведут себя продукты с примесями растительных жиров. Также можно нагреть кусочек на сковороде. Настоящее сливочное масло тает ровно, спокойно, дает приятный молочный запах и не распадается на странные фракции. Если же в сковородке появляется много пены, брызг, резкий запах или масса ведет себя неестественно, стоит насторожиться.

Еще один показательный момент – цвет и срез. Натуральное масло обычно имеет ровный, мягкий оттенок – не ярко-желтый. На срезе оно выглядит матовым, а не блестящим.

