"Спартак": самый удачный рецепт любимого с детства торта

"Спартак" покоряет вкусовые рецепторы как детей, так и взрослых. Нежные медовые коржи с какао и невесомый заварной крем делают этот торт на самом деле особенным.

Для тех, кто еще не пробовал его, сейчас самое время попробовать. Рецептом торта "Спартак" делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

Читайте также 2 ингредиента и никаких хлопот с духовкой: трюфельные конфеты за 5 минут

Торт "Спартак"

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 8

Ингредиенты для коржей:

– 400 граммов муки пшеничной;

– 4 столовые ложки какао;

– 150 граммов сахара;

– 100 граммов масла сливочного;

– 2 яйца;

– 4 столовые ложки меда;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 чайная ложка разрыхлителя.



Для крема:

– 100 граммов муки;

– 150 граммов сахара;

– 200 граммов масла сливочного;

– 2 яйца;

– 500 граммов молока;

– 2 чайные ложки ванильного сахара.

Приготовление:

Для коржей в большую миску просейте муку, добавьте какао и разрыхлитель. Перемешайте.

В кастрюле смешайте мед, сахар и сливочное масло. Поставьте эту кастрюлю на водяную баню и доведите до однородности, постоянно помешивая.

Разбейте яйца и немного взбейте их венчиком. Тонкой струйкой влейте яйца в смесь, постоянно помешивая. Добавьте соду. Варите 10 минут, не прекращая помешивать. Снимите с огня и дайте немного остыть.

Добавьте заварную медовую смесь в миску с мукой и какао, хорошо вымешайте ложкой. Тесто может сначала показаться жидким, но муку добавлять не нужно. Охлаждаясь, тесто будет густеть, станет эластичным и не будет липнуть к рукам.

Скатайте в колбаску и разрежьте на 8 равных частей. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 15 минут.

Достаньте тесто из холодильника и раскатайте первую порцию толщиной до 2 миллиметров сразу на бумаге для выпечки, чтобы его потом не перекладывать. Муку не подсыпайте муку.

Положите тесто вместе с бумагой на противень, наколите поверхность вилкой в нескольких местах и поставьте в духовку. Выпекайте не дольше 6 – 8 минут при 180 градусах. Пока выпекается корж, подготовьте следующую порцию. Когда корж испечется, сразу подрежьте его до нужной формы. Повторите со следующими коржами.

Для приготовления крема в большую кастрюлю влейте молоко, постепенно добавьте немного взбитые яйца, сахар, ванильный сахар и муку. Размешайте до однородной консистенции. Постоянно помешивая, уварите крем до загустения. Снимите с огня, накройте пищевой пленкой и дайте остыть.

Взбейте масло до пышности и по ложке добавляйте к крему, перемешивая после каждой ложки.

Смажьте коржи готовым кремом, сверху посыпьте крошкой, оставшейся после обрезки коржей, и поставьте в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

Тоже приготовьте: торт "Наполеон" за 30 минут.