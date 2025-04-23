"Спартак": найвдаліший рецепт улюбленого з дитинства торта
"Спартак" підкорює смакові рецептори як дітей, так і дорослих. Ніжні медові коржі з какао та невагомий заварний крем роблять цей торт насправді особливим.
Для тих, хто ще не куштувати його, зараз саме час спробувати. Рецептом торта "Спартак" ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Торт "Спартак"
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти для коржів:
– 400 грамів борошна пшеничного;
– 4 столові ложки какао;
– 150 грамів цукру;
– 100 грамів масла вершкового;
– 2 яйця;
– 4 столові ложки меду;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 чайна ложка розпушувача.
Для крему:
– 100 грамів борошна;
– 150 грамів цукру;
– 200 грамів масла вершкового;
– 2 яйця;
– 500 грамів молока;
– 2 чайні ложки ванільного цукру.
Приготування:
- Для коржів у велику миску просійте борошно, додайте какао і розпушувач. Перемішайте.
- У каструлі змішайте мед, цукор і вершкове масло. Поставте цю каструлю на водяну баню і доведіть до однорідності, постійно помішуючи.
- Розбийте яйця і трохи збийте їх вінчиком. Тонкою цівкою влийте яйця в суміш, постійно помішуючи. Додайте соду. Варіть 10 хвилин, не припиняючи помішувати. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.
- Додайте заварну медову суміш у миску з борошном та какао, добре вимішайте ложкою. Тісто може спочатку здатися рідким, але борошно додавати не потрібно. Охолоджуючись, тісто густішатиме, стане еластичним і не буде липнути до рук.
- Скачайте в ковбаску та розріжте на 8 рівних частин. Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 15 хвилин.
- Дістаньте тісто з холодильника і розкатайте першу порцію завтовшки до 2 міліметрів відразу на папері для випічки, щоб його потім не перекладати. Борошно не підсипайте.
- Покладіть тісто разом з папером на деко, наколіть поверхню виделкою в кількох місцях і поставте в духовку. Випікайте не довше 6 – 8 хвилин при 180 градусах. Поки випікається корж, підготуйте наступну порцію. Коли корж спечеться, одразу підріжте його до потрібної форми. Повторіть з наступними коржами.
- Для приготування крему у велику каструлю влийте молоко, поступово додайте трохи збиті яйця, цукор, ванільний цукор та борошно. Розмішайте до однорідної консистенції. Постійно помішуючи, уваріть крем до загустіння. Зніміть з вогню, накрийте харчовою плівкою та дайте охолонути.
- Збийте масло до пишності та по ложці додайте до крему, перемішуючи після кожної ложки.
- Змажте коржі готовим кремом, зверху посипте крихтою, що залишилася після обрізки коржів, та поставте в холодильник на ніч.
Смачного!
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