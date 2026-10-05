Тыквенный латте как в Starbucks: готовим главный осенний напиток дома

Тыквенный латте можно приготовить дома, не обращаясь в кофейню и не стоя в очереди, если правильно приготовить пряный сироп и взбить молоко до образования легкой пенки.

Легендарный тыквенный латте с пряностями давно стал главным символом уютной осени, за которым выстраиваются очереди в самых модных кофейнях. Однако переплачивать за чашку совсем не обязательно – культовый pumpkin spice latte легко приготовить на собственной кухне, получив даже более насыщенный и натуральный вкус. Настоящее сердце этого напитка – густой домашний сироп из запеченной тыквы, корицы, имбиря и мускатного ореха, который можно сварить заранее и добавлять в свежесваренный крепкий кофе в течение всей недели.

Как приготовить тыквенный латте?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 1

Ингредиенты:

тыквенный сироп (несколько порций):

– 200 граммов тыквенной мякоти;

– 150 граммов сахара;

– 150 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– 3 бутона гвоздики;

– половина чайной ложки молотого сухого имбиря;

– половина чайной ложки молотого мускатного ореха;

на порцию латте:

– 250 миллилитров молока;

– 30 – 50 миллилитров свежесваренного эспрессо;

– 2 столовые ложки тыквенного сиропа;

– взбитые сливки и щепотка корицы для подачи.

Приготовление: