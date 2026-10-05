Тыквенный латте как в Starbucks: готовим главный осенний напиток дома
Тыквенный латте можно приготовить дома, не обращаясь в кофейню и не стоя в очереди, если правильно приготовить пряный сироп и взбить молоко до образования легкой пенки.
Легендарный тыквенный латте с пряностями давно стал главным символом уютной осени, за которым выстраиваются очереди в самых модных кофейнях. Однако переплачивать за чашку совсем не обязательно – культовый pumpkin spice latte легко приготовить на собственной кухне, получив даже более насыщенный и натуральный вкус. Настоящее сердце этого напитка – густой домашний сироп из запеченной тыквы, корицы, имбиря и мускатного ореха, который можно сварить заранее и добавлять в свежесваренный крепкий кофе в течение всей недели.
Как приготовить тыквенный латте?
- Время: 15 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
тыквенный сироп (несколько порций):
– 200 граммов тыквенной мякоти;
– 150 граммов сахара;
– 150 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка молотой корицы;
– 3 бутона гвоздики;
– половина чайной ложки молотого сухого имбиря;
– половина чайной ложки молотого мускатного ореха;
на порцию латте:
– 250 миллилитров молока;
– 30 – 50 миллилитров свежесваренного эспрессо;
– 2 столовые ложки тыквенного сиропа;
– взбитые сливки и щепотка корицы для подачи.
Приготовление:
- Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте средними кубиками, выложите в форму и запекайте при 180 градусах примерно 30 минут до полной мягкости.
- Готовую мякоть измельчите погружным блендером в нежное однородное пюре.
- В небольшом сотейнике смешайте воду с сахаром и доведите до кипения, помешивая, чтобы кристаллы полностью растворились.
- Добавьте тыквенное пюре, корицу, гвоздику, имбирь и мускатный орех.
- Убавьте огонь до минимума и варите сироп примерно 20 минут, периодически помешивая, до легкого загустения.
- Горячий сироп процедите через мелкое сито, перелейте в чистую стеклянную банку и дайте остыть (в холодильнике он спокойно хранится неделю).
- Молоко прогрейте примерно до 65 градусов (оно должно быть горячим, но не закипать).
- Взбейте его в густую бархатистую пену. Если нет капучинатора, воспользуйтесь френч-прессом, быстро двигая поршень вверх-вниз 15 – 20 секунд, или обычным венчиком.
- На дно прозрачного бокала или большой чашки налейте 2 столовые ложки пряного сиропа, влейте порцию свежего горячего эспрессо и хорошо перемешайте ложкой.
- Осторожно тонкой струйкой долейте взбитое теплое молоко, выкладывая ложкой сверху слой молочной пены. Украсьте шапкой взбитых сливок, посыпьте щепоткой корицы и наслаждайтесь уютным напитком.