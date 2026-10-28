Булочки, как пух, без яиц и лишнего жира: как тыквенное пюре превращает выпечку в осенний шедевр

Осень – лучшее время для выпечки, в которой тыква придает блюду не только вкус, но и текстуру. В этом рецепте она делает булочки мягкими, пышными и золотистыми без каких-либо сложных приемов.

Тыква в этом рецепте выступает не в качестве фона, а в качестве главного ингредиента, что делает булочки мягкими, пышными и золотистыми. Здесь все просто: тыквенное пюре придает тесту влажность, мягкость и красивый золотистый оттенок.

Что делает эти булочки такими мягкими

Главный секрет – в тыквенном пюре. Его добавляют в теплую основу вместе с дрожжами, сахаром, сливочным маслом, солью и мукой. В результате тесто получается мягким, эластичным и немного липким, поэтому лишняя мука здесь только помешает. Такая консистенция помогает булочкам хорошо подняться и остаться воздушными после выпечки.

Как приготовить булочки с тыквой?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 300 граммов тыквенного пюре;

– 250 миллилитров теплого молока;

– 7 граммов сухих дрожжей;

– 3 столовые ложки сахара;

– 50 граммов растопленного сливочного масла;

– щепотка соли;

– просеянная мука;

– тыквенные семечки для посыпки;

– 1 яйцо;

– немного молока для смазывания.

Приготовление: