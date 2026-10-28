Булочки, как пух, без яиц и лишнего жира: как тыквенное пюре превращает выпечку в осенний шедевр
Осень – лучшее время для выпечки, в которой тыква придает блюду не только вкус, но и текстуру. В этом рецепте она делает булочки мягкими, пышными и золотистыми без каких-либо сложных приемов.
Тыква в этом рецепте выступает не в качестве фона, а в качестве главного ингредиента, что делает булочки мягкими, пышными и золотистыми. Здесь все просто: тыквенное пюре придает тесту влажность, мягкость и красивый золотистый оттенок.
Что делает эти булочки такими мягкими
Главный секрет – в тыквенном пюре. Его добавляют в теплую основу вместе с дрожжами, сахаром, сливочным маслом, солью и мукой. В результате тесто получается мягким, эластичным и немного липким, поэтому лишняя мука здесь только помешает. Такая консистенция помогает булочкам хорошо подняться и остаться воздушными после выпечки.
Как приготовить булочки с тыквой?
- Время: 50 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 300 граммов тыквенного пюре;
– 250 миллилитров теплого молока;
– 7 граммов сухих дрожжей;
– 3 столовые ложки сахара;
– 50 граммов растопленного сливочного масла;
– щепотка соли;
– просеянная мука;
– тыквенные семечки для посыпки;
– 1 яйцо;
– немного молока для смазывания.
Приготовление:
- Тыкву очистите, нарежьте кубиками, отварите до мягкости, слейте воду и измельчите блендером в пюре, дав ему остыть.
- В теплое молоко всыпьте дрожжи с частью сахара и оставьте на 10 – 15 минут для активации.
- Смешайте тыквенное пюре с растопленным сливочным маслом, оставшимся сахаром, солью и дрожжевой смесью.
- Постепенно добавляя просеянную муку, вымешивайте мягкое и слегка липкое тесто в течение 7 – 8 минут.
- Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте и оставьте в тепле на 1 – 1,5 часа для подъема.
- Обожмите тесто, разделите на равные части, сформируйте круглые булочки и выложите на противень, застеленный пергаментом.
- Накройте полотенцем и дайте постоять еще 15 – 20 минут.
- Смажьте изделия яйцом с молоком, посыпьте тыквенными семечками и выпекайте при температуре 180 градусов примерно 20 – 25 минут до появления выраженной золотистой корочки.