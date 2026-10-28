Булочки як пух без яєць і зайвого жиру: як гарбузове пюре перетворює випічку на осінній шедевр

Гарбуз у цьому рецепті працює не як тло, а як головний інгредієнт, що робить булочки м’якими, пухкими й золотистими. Тут усе працює просто: гарбузове пюре додає тісту вологість, м’якість і красивий золотистий відтінок.

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Що робить ці булочки такими м’якими

Головний секрет – у гарбузовому пюре. Його додають у теплу основу разом із дріжджами, цукром, вершковим маслом, сіллю та борошном. У результаті тісто виходить м’яким, еластичним і трохи липким, тож зайве борошно тут тільки зашкодить. Саме така консистенція допомагає булочкам добре піднятися і залишитися повітряними після випікання.

Як зробити булочки з гарбузом?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 300 грамів гарбузового пюре;

– 250 мілілітрів теплого молока;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 3 столові ложки цукру;

– 50 грамів розтопленого вершкового масла;

– дрібка солі;

– просіяне борошно;

– гарбузове насіння для посипання;

– 1 яйце;

– трохи молока для змащування.

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Приготування: