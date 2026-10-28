Булочки як пух без яєць і зайвого жиру: як гарбузове пюре перетворює випічку на осінній шедевр

Печемо осінні булочки з гарбузом / "Господинька"
Осінь – найкращий час для випічки, у якій гарбуз працює не лише на смак, а й на текстуру. У цьому рецепті він робить булочки м’якими, пухкими та золотистими без жодних складних прийомів.
Гарбуз у цьому рецепті працює не як тло, а як головний інгредієнт, що робить булочки м’якими, пухкими й золотистими. Тут усе працює просто: гарбузове пюре додає тісту вологість, м’якість і красивий золотистий відтінок.
Що робить ці булочки такими м’якими
Головний секрет – у гарбузовому пюре. Його додають у теплу основу разом із дріжджами, цукром, вершковим маслом, сіллю та борошном. У результаті тісто виходить м’яким, еластичним і трохи липким, тож зайве борошно тут тільки зашкодить. Саме така консистенція допомагає булочкам добре піднятися і залишитися повітряними після випікання.
Як зробити булочки з гарбузом?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 300 грамів гарбузового пюре;
– 250 мілілітрів теплого молока;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 3 столові ложки цукру;
– 50 грамів розтопленого вершкового масла;
– дрібка солі;
– просіяне борошно;
– гарбузове насіння для посипання;
– 1 яйце;
– трохи молока для змащування.
Приготування:
- Гарбуз очистіть, наріжте кубиками, відваріть до м'якості, злийте воду та перебийте блендером у пюре, давши йому охолонути.
- У тепле молоко всипте дріжджі з частиною цукру та залиште на 10 – 15 хвилин для активації.
- З'єднайте гарбузове пюре з розтопленим вершковим маслом, рештою цукру, сіллю та дріжджовою сумішшю.
- Поступово додаючи просіяне борошно, вимішуйте м'яке та злегка липке тісто протягом 7 – 8 хвилин.
- Перекладіть тісто в змащену олією миску, накрийте та залиште в теплі на 1 – 1,5 години для підйому.
- Обімніть масу, розділіть на однакові частини, сформуйте круглі булочки та викладіть на деко з пергаментом.
- Накрийте рушником і дайте постояти ще 15 – 20 хвилин.
- Змастіть вироби яйцем із молоком, присипте гарбузовим насінням і випікайте за температури 180 градусів приблизно 20 – 25 хвилин до виразної золотистої скоринки.
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