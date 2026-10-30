Больше жодных скучных паштетов: нежный хумус из тыквы и кунжутной пасты за считанные минуты
Тыквенный хумус с тахини – это яркая вариация классической ближневосточной закуски, в которой сладковатая мякоть запеченной тыквы гармонично сочетается с ореховой горчинкой кунжутной пасты. Благодаря запеканию овощей текстура становится удивительно нежной, воздушной и шелковистой, а блюдо приобретает глубокий аромат без лишней водянистости.
Особый вкусовой акцент придает целая головка запеченного чеснока: под воздействием высокой температуры в духовке острота полностью исчезает, уступая место мягкому кремовому привкусу с карамельными нотками. Добавление восточных специй, копченой паприки и семян кунжута превращает простую домашнюю пасту в эффектное ресторанное блюдо.
Как приготовить хумус из тыквы?
- Время: 15 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 400 граммов тыквы сладких сортов;
– 1 головка чеснока;
– 2 столовые ложки растительного или оливкового масла для запекания; заправка и специи:
– 3 столовые ложки кунжутной пасты тахини;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– 1/2 чайной ложки молотого кумина;
– 1/2 чайной ложки каменной соли;
– 3 – 4 столовые ложки ледяной питьевой воды;
для подачи и украшения:
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 чайная ложка белых или черных семян кунжута;
– 1 щепотка копченой паприки;
– 1 – 2 веточки свежей петрушки или кинзы.
Приготовление:
- Тыкву очистите от кожуры и волокнистой сердцевины с семечками, нарежьте средними кубиками и выложите на противень, застеленный пергаментом.
- С целой головки чеснока срежьте верхушку, чтобы обнажились зубчики, сбрызните маслом овощи на противне и заверните чеснок в фольгу.
- Запекайте все в разогретой до 190 градусов духовке примерно 25 – 30 минут, пока тыква не станет полностью мягкой, а чеснок – кремовым.
- Остудите запеченную тыкву, переложите в чашу блендера и выдавите туда запеченные зубчики чеснока из шелухи.
- Добавьте кунжутную пасту тахини, лимонный сок, копченую паприку, молотый кумин и соль.
- Взбейте ингредиенты до однородности, после чего влейте ледяную воду и продолжайте взбивать еще 1 – 2 минуты до получения воздушной бархатистой массы.
- Выложите готовый хумус на широкую плоскую тарелку, обратной стороной ложки сделайте круговой волнообразный узор с углублением в центре.
- Получившуюся дорожку полейте оливковым маслом, посыпьте слегка подсушенными семечками кунжута, щепоткой паприки и украсьте свежими листочками зелени перед подачей с теплым лавашем или подсушенным хлебом.