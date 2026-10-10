Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Пряный тыквенный крем-суп с сыром с голубой плесенью: осенний рецепт для прохладного дня
10 октября, 16:10
2

Пряный тыквенный крем-суп с сыром с голубой плесенью: осенний рецепт для прохладного дня

Лилия Имбировская-Сиваковская

Тыквенный суп может быть не просто нежным, но и выразительным благодаря одному смелому дополнению. Именно сыр с голубой плесенью делает это осеннее блюдо особенно интересным.

Октябрь – лучшее время для тыквенного супа, а сыр с голубой плесенью делает его вкус значительно выразительнее. По рецепту фудблогерши Илоны Шевчук этот крем-суп получается нежным, густым и по-настоящему уютным.

Как приготовить тыквенный крем-суп?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1 небольшая тыква; 
– 100 граммов сыра с голубой плесенью; 
– 1 большая луковица или 2 средние; 
– 2 зубчика чеснока; 
– 2–3 картофелины; 
– сливочное масло; 
– овощной или любой другой бульон; 
– 100–150 миллилитров сливок; 
– семена для подачи; 
– соль, перец.

Готовим осенний крем-суп из тыквы: смотрите видео

Приготовление:

  1. В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло и обжарьте лук с чесноком до мягкости.
  2. Добавьте нарезанные тыкву и картофель и жарьте еще 3 – 4 минуты.
  3. Залейте бульоном, посолите, поперчите, накройте крышкой и готовьте до полной мягкости овощей.
  4. Снимите с огня и измельчите все блендером до кремообразной консистенции.
  5. Добавьте сливки и еще раз взбейте.
  6. Подавайте суп с сыром с голубой плесенью и горсткой любимых семечек.

С чем подавать суп

К этому супу лучше всего подходят семечки и гренки. Они делают блюдо не только вкуснее, но и интереснее по текстуре.

Теплый, пряный и очень осенний – именно таким получается это блюдо, к которому легко захочется вернуться в холодное время года.