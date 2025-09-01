Укр Рус
1 сентября, 20:25
К блинам и оладьям лучшего не найти: готовим ароматное варенье из слив

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Варенье из слив – замечательное дополнение к различным блюдам, который стоит заготовить на зиму.
  • Для приготовления варенья нужны 500 граммов слив и 300 граммов сахара.

Варенье – замечательное и любимое дополнение к множеству вкусностей. А из слив оно получается особенно насыщенным и ароматным.

Варенье из слив – это то лакомство, которое точно стоит заготовить на зиму в достаточном количестве. Он пригодится даже во время элементарного чаепития, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Колижанка".

Как приготовить варенье из слив?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты
– 500 граммов слив;
– 300 граммов сахара.

Приготовление:

  1. Сливы моем и вынимаем косточки.
  2. Пересыпаем сахаром и оставляем на несколько часов, чтобы образовался сироп.
  3. Банки стерилизуем.
  4. Сливы с сиропом провариваем 10 – 15 минут, но чтобы фрукты не развалились.
  5. Перекладываем варенье в банки, закручиваем, переворачиваем, накрываем и оставляем остывать.

Приятного аппетита!

Что еще вкусного заготовить на зиму?

  • Не поленитесь заготовить достаточно томатного сока.
  • Этот ароматный напиток станет звездой многих ваших трапез.
  • Особенно он сочетается с печеной или жареной картошечкой.