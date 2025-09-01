Варенье – замечательное и любимое дополнение к множеству вкусностей. А из слив оно получается особенно насыщенным и ароматным.

Варенье из слив – это то лакомство, которое точно стоит заготовить на зиму в достаточном количестве. Он пригодится даже во время элементарного чаепития, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Колижанка".

Как приготовить варенье из слив?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов слив;

– 300 граммов сахара.

Приготовление:

Сливы моем и вынимаем косточки. Пересыпаем сахаром и оставляем на несколько часов, чтобы образовался сироп. Банки стерилизуем. Сливы с сиропом провариваем 10 – 15 минут, но чтобы фрукты не развалились. Перекладываем варенье в банки, закручиваем, переворачиваем, накрываем и оставляем остывать.

Приятного аппетита!

Что еще вкусного заготовить на зиму?