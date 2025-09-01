1 сентября, 20:25
К блинам и оладьям лучшего не найти: готовим ароматное варенье из слив
Основні тези
- Варенье из слив – замечательное дополнение к различным блюдам, который стоит заготовить на зиму.
- Для приготовления варенья нужны 500 граммов слив и 300 граммов сахара.
Варенье – замечательное и любимое дополнение к множеству вкусностей. А из слив оно получается особенно насыщенным и ароматным.
Варенье из слив – это то лакомство, которое точно стоит заготовить на зиму в достаточном количестве. Он пригодится даже во время элементарного чаепития, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Колижанка".
Как приготовить варенье из слив?
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов слив;
– 300 граммов сахара.
Приготовление:
- Сливы моем и вынимаем косточки.
- Пересыпаем сахаром и оставляем на несколько часов, чтобы образовался сироп.
- Банки стерилизуем.
- Сливы с сиропом провариваем 10 – 15 минут, но чтобы фрукты не развалились.
- Перекладываем варенье в банки, закручиваем, переворачиваем, накрываем и оставляем остывать.
Приятного аппетита!
Что еще вкусного заготовить на зиму?
- Не поленитесь заготовить достаточно томатного сока.
- Этот ароматный напиток станет звездой многих ваших трапез.
- Особенно он сочетается с печеной или жареной картошечкой.