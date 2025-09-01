Варення – чудовий та улюблений додаток до безлічі смаколиків. А зі слив воно виходить особливо насиченим та ароматним.

Варення зі слив – це той смаколик, який точно варто заготувати на зиму у достатній кількості. Він стане у пригоді навіть під час елементарного чаювання, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Коліжанка".

Як приготувати варення зі слив?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів слив;

– 300 грамів цукру.

Приготування:

Сливи миємо і виймаємо кісточки. Пересипаємо цукром та залишаємо на кілька годин, щоб утворився сироп. Банки стерилізуємо. Сливи з сиропом проварюємо 10 – 15 хвилин, але щоб фрукти не розвалилися. Перекладаємо варення в банки, закручуємо, перевертаємо, накриваємо і залишаємо вистигати.

Смачного!

Що ще смачного заготувати на зиму?