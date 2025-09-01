1 вересня, 20:25
До млинців та оладок кращого не знайти: готуємо ароматне варення зі слив
Основні тези
Варення – чудовий та улюблений додаток до безлічі смаколиків. А зі слив воно виходить особливо насиченим та ароматним.
Варення зі слив – це той смаколик, який точно варто заготувати на зиму у достатній кількості. Він стане у пригоді навіть під час елементарного чаювання, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Коліжанка".
Як приготувати варення зі слив?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів слив;
– 300 грамів цукру.
Приготування:
- Сливи миємо і виймаємо кісточки.
- Пересипаємо цукром та залишаємо на кілька годин, щоб утворився сироп.
- Банки стерилізуємо.
- Сливи з сиропом проварюємо 10 – 15 хвилин, але щоб фрукти не розвалилися.
- Перекладаємо варення в банки, закручуємо, перевертаємо, накриваємо і залишаємо вистигати.
Смачного!
