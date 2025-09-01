Варення зі слив – це той смаколик, який точно варто заготувати на зиму у достатній кількості. Він стане у пригоді навіть під час елементарного чаювання, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Коліжанка".

Як приготувати варення зі слив?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 500 грамів слив;
– 300 грамів цукру.

Приготування:

  1. Сливи миємо і виймаємо кісточки.
  2. Пересипаємо цукром та залишаємо на кілька годин, щоб утворився сироп.
  3. Банки стерилізуємо.
  4. Сливи з сиропом проварюємо 10 – 15 хвилин, але щоб фрукти не розвалилися.
  5. Перекладаємо варення в банки, закручуємо, перевертаємо, накриваємо і залишаємо вистигати.

Смачного!

