5 сентября, 06:55
Один секретный ингредиент – и это уже шедевр: варим самое вкусное варенье из слив за 15 минут
- Это сливовое варенье стало для хозяек настоящей находкой.
- Оно очень легкое в приготовлении, а благодаря секретному ингредиенту всегда радует изысканным вкусом.
Варенье из слив всегда получается густым и ароматным. А если добавить один секретный ингредиент – с ним не сравнится ни одно лакомство!
Корица – это ингредиент, который способен довести до шедевральности любое блюдо. Попробуйте ее со сливовым вареньем – и готовьтесь к тому, что запасы исчезнут еще до зимы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Что даст корица в варенье?
Корица придаст варенью не только аромат, но и пикантные нотки и изысканные акценты.
Как приготовить вкусное варенье из слив?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм слив;
– 500 граммов сахара;
– 2 – 3 палочки корицы.
Приготовление:
- Сливы разрезаем пополам, удаляем косточки и пересыпаем сахаром.
- Через 20 минут, когда плоды пустят сок, ставим кастрюлю на плиту.
- Добавляем корицу и варим примерно 15 минут, периодически снимая пенку.
- Горячее варенье раскладываем в стерильные банки и герметично закручиваем крышками.
Приятного аппетита!
Что интересного заготовить на зиму?
- Хорошим решением будет закрыть вдоволь домашней "Фанты".
- Она такая же вкусная, но вы сможете давать ее детям вволю.