Варенье из слив всегда получается густым и ароматным. А если добавить один секретный ингредиент – с ним не сравнится ни одно лакомство!

Корица – это ингредиент, который способен довести до шедевральности любое блюдо. Попробуйте ее со сливовым вареньем – и готовьтесь к тому, что запасы исчезнут еще до зимы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Читайте также Его пекут по 3 раза в неделю: фруктовый пирог с воздушным кремом, который съедают за мгновение

Что даст корица в варенье?

Корица придаст варенью не только аромат, но и пикантные нотки и изысканные акценты.

Как приготовить вкусное варенье из слив?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм слив;

– 500 граммов сахара;

– 2 – 3 палочки корицы.

Приготовление:

Сливы разрезаем пополам, удаляем косточки и пересыпаем сахаром. Через 20 минут, когда плоды пустят сок, ставим кастрюлю на плиту. Добавляем корицу и варим примерно 15 минут, периодически снимая пенку. Горячее варенье раскладываем в стерильные банки и герметично закручиваем крышками.

Приятного аппетита!

Что интересного заготовить на зиму?