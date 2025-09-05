Укр Рус
5 сентября, 06:55
Один секретный ингредиент – и это уже шедевр: варим самое вкусное варенье из слив за 15 минут

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Это сливовое варенье стало для хозяек настоящей находкой.
  • Оно очень легкое в приготовлении, а благодаря секретному ингредиенту всегда радует изысканным вкусом.

Варенье из слив всегда получается густым и ароматным. А если добавить один секретный ингредиент – с ним не сравнится ни одно лакомство!

Корица – это ингредиент, который способен довести до шедевральности любое блюдо. Попробуйте ее со сливовым вареньем – и готовьтесь к тому, что запасы исчезнут еще до зимы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Что даст корица в варенье?


Корица придаст варенью не только аромат, но и пикантные нотки и изысканные акценты.

Как приготовить вкусное варенье из слив?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 1 килограмм слив;
– 500 граммов сахара;
– 2 – 3 палочки корицы.

Приготовление:

  1. Сливы разрезаем пополам, удаляем косточки и пересыпаем сахаром.
  2. Через 20 минут, когда плоды пустят сок, ставим кастрюлю на плиту.
  3. Добавляем корицу и варим примерно 15 минут, периодически снимая пенку.
  4. Горячее варенье раскладываем в стерильные банки и герметично закручиваем крышками.

Приятного аппетита!

