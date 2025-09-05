5 вересня, 06:55
Один секретний інгредієнт – і це вже шедевр: варимо найсмачніше варення зі слив за 15 хвилин
Основні тези
- Це сливове варення стало для господинь справжньою знахідкою.
- Воно дужу легке у приготуванні, а завдяки секретному інгредієнту завжди тішить вишуканим смаком.
Варення зі слив завжди виходить густим та ароматним. А якщо додати один секретний інгредієнт – з ним не зрівняється жоден смаколик!
Кориця – це інгредієнт, який здатен довести до шедевральності будь-яку страву. Спробуйте її зі сливовим варенням – і готуйтеся до того, що запаси зникнуть ще до зими, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Що дасть кориця у варенні?
Кориця додасть варенню не тільки аромату, а й пікантних ноток та вишуканих акцентів.
Як приготувати смачне варення зі слив?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм слив;
– 500 грамів цукру;
– 2 – 3 палички кориці.
Приготування:
- Сливи розрізаємо навпіл, видаляємо кісточки та пересипаємо цукром.
- Через 20 хвилин, коли плоди пустять сік, ставимо каструлю на плиту.
- Додаємо корицю й варимо приблизно 15 хвилин, періодично знімаючи пінку.
- Гаряче варення розкладаємо у стерильні банки та герметично закручуємо кришками.
Смачного!
Що цікавого заготувати на зиму?
- Гарним рішенням буде закрити вдосталь домашньої "Фанти".
- Вона така ж смачна, але ви зможете давати її дітям досхочу.