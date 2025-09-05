Варення зі слив завжди виходить густим та ароматним. А якщо додати один секретний інгредієнт – з ним не зрівняється жоден смаколик!

Кориця – це інгредієнт, який здатен довести до шедевральності будь-яку страву. Спробуйте її зі сливовим варенням – і готуйтеся до того, що запаси зникнуть ще до зими, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Що дасть кориця у варенні?

Кориця додасть варенню не тільки аромату, а й пікантних ноток та вишуканих акцентів.

Як приготувати смачне варення зі слив?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм слив;

– 500 грамів цукру;

– 2 – 3 палички кориці.

Приготування:

Сливи розрізаємо навпіл, видаляємо кісточки та пересипаємо цукром. Через 20 хвилин, коли плоди пустять сік, ставимо каструлю на плиту. Додаємо корицю й варимо приблизно 15 хвилин, періодично знімаючи пінку. Гаряче варення розкладаємо у стерильні банки та герметично закручуємо кришками.

Смачного!

