Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Один секретний інгредієнт – і це вже шедевр: варимо найсмачніше варення зі слив за 15 хвилин
5 вересня, 06:55
2

Один секретний інгредієнт – і це вже шедевр: варимо найсмачніше варення зі слив за 15 хвилин

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Це сливове варення стало для господинь справжньою знахідкою.
  • Воно дужу легке у приготуванні, а завдяки секретному інгредієнту завжди тішить вишуканим смаком. 

Варення зі слив завжди виходить густим та ароматним. А якщо додати один секретний інгредієнт – з ним не зрівняється жоден смаколик!

Кориця – це інгредієнт, який здатен довести до шедевральності будь-яку страву. Спробуйте її зі сливовим варенням – і готуйтеся до того, що запаси зникнуть ще до зими, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Читайте також Його печуть по 3 рази на тиждень: фруктовий пиріг з повітряним кремом, який зʼїдають за мить

Що дасть кориця у варенні?


Кориця додасть варенню не тільки аромату, а й пікантних ноток та вишуканих акцентів.

Як приготувати смачне варення зі слив? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 кілограм слив;
– 500 грамів цукру;
– 2 – 3 палички кориці.

Приготування

  1. Сливи розрізаємо навпіл, видаляємо кісточки та пересипаємо цукром.
  2. Через 20 хвилин, коли плоди пустять сік, ставимо каструлю на плиту.
  3. Додаємо корицю й варимо приблизно 15 хвилин, періодично знімаючи пінку.
  4. Гаряче варення розкладаємо у стерильні банки та герметично закручуємо кришками.

Смачного!

Що цікавого заготувати на зиму? 

  • Гарним рішенням буде закрити вдосталь домашньої "Фанти".
  • Вона така ж смачна, але ви зможете давати її дітям досхочу. 