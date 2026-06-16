Всего полложки – и макароны никогда не склеятся: секрет, который скрывают итальянцы

Все знают, что макароны слипаются из-за крахмала. Однако мало кто знает, что предотвратить это может вовсе не масло.

Профессиональные повара знают, что добавлять масло в воду для макарон – это лишнее. Однако лайфхаки против слипания действительно существуют, нужно только правильно их применять, рассказывает портал Gerlach.

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Что делать, чтобы макароны никогда не слипались?

Добавлять соль в кастрюлю лучше всего еще во время нагрева воды или в момент ее закипания, ориентируясь на классическое правило: одна чайная ложка на каждый литр жидкости. Это не только делает пасту вкуснее, но и поддерживает форму изделий, защищая их от превращения в кашу.

Любимый гарнир / Фото Pixabay

Главный секрет рассыпчатых макарон кроется в правильных действиях в самом начале приготовления. Когда сухая паста попадает в кипяток, из нее мгновенно начинает выделяться крахмал – именно он является причиной склеивания макарон в сплошной комок.

Чтобы предотвратить кулинарную катастрофу, не ленитесь непрерывно помешивать макароны в течение первых двух минут после засыпания. Этот элементарный шаг поможет изделиям свариться равномерно и отдельно друг от друга.

Опытные повара часто используют еще один хитрый трюк – добавляют в кастрюлю немного обычного уксуса. Достаточно всего половины чайной ложки на три литра кипятка: кислинка абсолютно не будет ощущаться в готовом блюде, однако она заблокирует чрезмерное выделение крахмала и сохранит идеальную упругость пасты.

Также всегда выбирайте вместительную посуду, ведь недостаток места приводит к быстрому загустению крахмального раствора. Только просторная кастрюля с большим объемом воды гарантирует, что макароны сварятся безупречно и не склеятся.