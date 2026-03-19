Лучший весенний салат из пекинки: почему каждому надо попробовать "Подснежник"

Когда наступает весна, открывается так много возможностей для наслаждения свежестью. Аппетитные салаты это тот шанс, который просто нельзя пропустить.

Пекинская капуста – это та основа для салата, которая всегда гарантированно дарит отличный результат. Главное – правильно скомпоновать остальные вкусовые акценты и не перехитрить с заправкой, советует портал "Господинька".

К теме Салат "Весеннее настроение" снова в тренде: как придать свежих оттенков для любой трапезы

Как приготовить салат "Подснежник"?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов пекинской капусты;

– 1 – 2 свежие огурцы;

– 3 – 4 сваренных яйца;

– пучок зеленого лука;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

заправка:

– желтки из вареных яиц;

– 3 – 4 столовые ложки сметаны или греческого йогурта;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– 1 чайная ложка растительного масла;

– соль и перец по вкусу.

Делаем лучший весенний салат с пекинкой: видео

Приготовление:

Нашинковать пекинскую капусту тонкими полосками, а свежие огурцы превратите в изящную соломку или мелкие кубики. Также мелко порубите любимую зелень для свежести. Далее сваренные вкрутую яйца разделите. Белки нарежьте кусочками и отправьте их к овощам, а желтки оставьте для основы соуса. Тщательно разомните желтки вилкой, соедините их со сметаной, ложкой горчицы и маслом. Добавьте соль, щепотку перца и выжатый чеснок, вымешивая массу до абсолютной однородности. Щедро полейте овощи полученным соусом и деликатно перемешайте. Оставьте салат в холодильнике на 10 – 15 минут, чтобы вкусы хорошо соединились.

Чем заменить горчицу в соусе для салата?

Лучшей заменой станет свежий или сушеный чеснок. Его острота прекрасно имитирует характерный горчичный "жгучий" эффект, особенно если растереть зубчик до состояния пасты с солью и маслом, подсказывает Primecook.

Для более утонченного, но пряного вкуса можно воспользоваться молотым белым перцем или щепоткой имбиря. Эти специи придадут необходимой глубины заправке, не перебивая основной аромат овощей, как это иногда делает классическая горчица.

Можно добавить в соус немного лимонного сока или яблочного уксуса, смешанного с растертым яичным желтком. Если же вы ищете ореховый привкус, отличной альтернативой станет паста тахини или мелко перемолотые семена льна.

Какие рецепты стоит попробовать?