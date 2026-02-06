Вешенки хвалят больше мяса: что это за грибы и как их готовить
- Вешенки не требуют обязательного отваривания перед жаркой или запеканием, варить их стоит только для салатов.
- Перед замораживанием вешенки достаточно погрузить в кипяток на 2 – 3 минуты.
Грибы вешенки это один из "козырей" опытных хозяек. Если их правильно приготовить, то отличить от мяса просто невозможно!
Вешенки дают возможность получить вкусное и сытное блюдо, практически не затрачивая усилий и с бережливостью к бюджету. Что нужно знать об этих грибах и как их готовить – рассказывает портал Przepisy.
Нужно ли отваривать грибы вешенки?
Вешенки относятся к тем немногим видам грибов, которые не требуют обязательного отваривания перед жаркой или запеканием. Более того, в некоторых случаях варка может сделать их резиновыми.
Варить вешенки нужно лишь в том случае, если вы хотите их добавлять в салат. Если же речь идет о заморозке, то достаточно погрузить их в кипяток на 2 – 3 минуты.
А вот перед жаркой варить вешенки будет лишним.
Сколько варить вешенки?
Сначала стоит промыть вешенки под проточной водой. После этого положить в чистую воду и поставить кастрюлю на огонь.
Для вешенок будет вполне достаточно 15 – 20 минут после закипания. Это сделает их безопасными и пригодными для употребления в вареном виде.
Как приготовить вешенки в сметане?
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма грибов;
– 2 луковицы;
– 250– 300 граммов сметаны;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Тщательно помойте вешенки и измельчите на удобные кусочки.
- На разогретой сковороде запасируйте нарезанный произвольным способом лук до золотистого состояния.
- Добавьте к нему грибы и продолжайте готовить, пока вся выделенная жидкость полностью не испарится.
- После этого влейте сметану, приправьте блюдо солью и перцем и тушите на небольшом огне еще около 20 минут.
Как приготовить вешенки в кляре?
А эта вариация приготовления вешенок может заменить вам привычные отбивные. Предлагаем добавить будням оригинальности с рецептом портала Cookpad.
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов вешенок;
– соль по вкусу;
– 100 миллилитров растительного масла.
кляр:
– 1 яйцо;
– 140 граммов муки;
– 150 миллилитров молока 2,5%;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 1 чайная ложка куркумы;
– соль, черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Промойте вешенки и тщательно вытрите их от влаги. Большие грибы разделите на шляпки, а мелкие можно готовить целыми.
- Чтобы структура была более нежной, слегка отбейте их через пергамент, после чего посыпьте солью.
- Для приготовления кляра смешайте в глубокой миске яйцо, немного молока, сметану и муку.
- Добавьте соль, перец и щепотку куркумы для аппетитного цвета, вымешивая массу до исчезновения комочков.
- Обмакивайте каждый кусочек в эту смесь и выкладывайте на хорошо разогретую сковородку с маслом.
- Жарьте под крышкой на умеренном огне по несколько минут с каждой стороны, пока не появится румяная корочка.
