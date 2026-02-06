Вешенки хвалят больше мяса: что это за грибы и как их готовить

Грибы вешенки это один из "козырей" опытных хозяек. Если их правильно приготовить, то отличить от мяса просто невозможно!

Вешенки дают возможность получить вкусное и сытное блюдо, практически не затрачивая усилий и с бережливостью к бюджету. Что нужно знать об этих грибах и как их готовить – рассказывает портал Przepisy.

Нужно ли отваривать грибы вешенки?

Вешенки относятся к тем немногим видам грибов, которые не требуют обязательного отваривания перед жаркой или запеканием. Более того, в некоторых случаях варка может сделать их резиновыми.

Варить вешенки нужно лишь в том случае, если вы хотите их добавлять в салат. Если же речь идет о заморозке, то достаточно погрузить их в кипяток на 2 – 3 минуты.

А вот перед жаркой варить вешенки будет лишним.

Сколько варить вешенки?

Сначала стоит промыть вешенки под проточной водой. После этого положить в чистую воду и поставить кастрюлю на огонь.

Для вешенок будет вполне достаточно 15 – 20 минут после закипания. Это сделает их безопасными и пригодными для употребления в вареном виде.

Как приготовить вешенки в сметане?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма грибов;

– 2 луковицы;

– 250– 300 граммов сметаны;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Тщательно помойте вешенки и измельчите на удобные кусочки. На разогретой сковороде запасируйте нарезанный произвольным способом лук до золотистого состояния. Добавьте к нему грибы и продолжайте готовить, пока вся выделенная жидкость полностью не испарится. После этого влейте сметану, приправьте блюдо солью и перцем и тушите на небольшом огне еще около 20 минут.

Как приготовить вешенки в кляре?

А эта вариация приготовления вешенок может заменить вам привычные отбивные. Предлагаем добавить будням оригинальности с рецептом портала Cookpad.

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов вешенок;

– соль по вкусу;

– 100 миллилитров растительного масла.

кляр:

– 1 яйцо;

– 140 граммов муки;

– 150 миллилитров молока 2,5%;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 1 чайная ложка куркумы;

– соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Промойте вешенки и тщательно вытрите их от влаги. Большие грибы разделите на шляпки, а мелкие можно готовить целыми. Чтобы структура была более нежной, слегка отбейте их через пергамент, после чего посыпьте солью. Для приготовления кляра смешайте в глубокой миске яйцо, немного молока, сметану и муку. Добавьте соль, перец и щепотку куркумы для аппетитного цвета, вымешивая массу до исчезновения комочков. Обмакивайте каждый кусочек в эту смесь и выкладывайте на хорошо разогретую сковородку с маслом. Жарьте под крышкой на умеренном огне по несколько минут с каждой стороны, пока не появится румяная корочка.

