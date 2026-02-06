Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Вешенки хвалят больше мяса: что это за грибы и как их готовить
6 февраля, 20:35
3

Вешенки хвалят больше мяса: что это за грибы и как их готовить

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Вешенки не требуют обязательного отваривания перед жаркой или запеканием, варить их стоит только для салатов.
  • Перед замораживанием вешенки достаточно погрузить в кипяток на 2 – 3 минуты.

Грибы вешенки это один из "козырей" опытных хозяек. Если их правильно приготовить, то отличить от мяса просто невозможно!

Вешенки дают возможность получить вкусное и сытное блюдо, практически не затрачивая усилий и с бережливостью к бюджету. Что нужно знать об этих грибах и как их готовить – рассказывает портал Przepisy.

Читайте также Маринованный лук к мясу, рыбы и салата: полезные рецепты и действенные советы

Нужно ли отваривать грибы вешенки?

Вешенки относятся к тем немногим видам грибов, которые не требуют обязательного отваривания перед жаркой или запеканием. Более того, в некоторых случаях варка может сделать их резиновыми.

Варить вешенки нужно лишь в том случае, если вы хотите их добавлять в салат. Если же речь идет о заморозке, то достаточно погрузить их в кипяток на 2 – 3 минуты.

А вот перед жаркой варить вешенки будет лишним.

Сколько варить вешенки?

Сначала стоит промыть вешенки под проточной водой. После этого положить в чистую воду и поставить кастрюлю на огонь.

Для вешенок будет вполне достаточно 15 – 20 минут после закипания. Это сделает их безопасными и пригодными для употребления в вареном виде.

Как приготовить вешенки в сметане?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 1,5 килограмма грибов;
– 2 луковицы;
– 250– 300 граммов сметаны;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте вешенки и измельчите на удобные кусочки.
  2. На разогретой сковороде запасируйте нарезанный произвольным способом лук до золотистого состояния.
  3. Добавьте к нему грибы и продолжайте готовить, пока вся выделенная жидкость полностью не испарится.
  4. После этого влейте сметану, приправьте блюдо солью и перцем и тушите на небольшом огне еще около 20 минут.

Как приготовить вешенки в кляре?

А эта вариация приготовления вешенок может заменить вам привычные отбивные. Предлагаем добавить будням оригинальности с рецептом портала Cookpad.

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 600 граммов вешенок; 
– соль по вкусу; 
– 100 миллилитров растительного масла. 
кляр: 
– 1 яйцо; 
– 140 граммов муки; 
– 150 миллилитров молока 2,5%; 
– 2 столовые ложки сметаны; 
– 1 чайная ложка куркумы; 
– соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте вешенки и тщательно вытрите их от влаги. Большие грибы разделите на шляпки, а мелкие можно готовить целыми.
  2. Чтобы структура была более нежной, слегка отбейте их через пергамент, после чего посыпьте солью.
  3. Для приготовления кляра смешайте в глубокой миске яйцо, немного молока, сметану и муку.
  4. Добавьте соль, перец и щепотку куркумы для аппетитного цвета, вымешивая массу до исчезновения комочков.
  5. Обмакивайте каждый кусочек в эту смесь и выкладывайте на хорошо разогретую сковородку с маслом.
  6. Жарьте под крышкой на умеренном огне по несколько минут с каждой стороны, пока не появится румяная корочка.

Что вкусного приготовить?