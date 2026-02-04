Маринованный лук добавляет блюдам не только пикантности, но и легкого акцента кислинки и остроты, благодаря чему сочетается даже с самыми простыми продуктами. А маринованный лук в банке и вообще является постоянным ингредиентом в холодильниках опытных хозяек. Как мариновать лук в различных случаях – рассказывает портал Beszamel.

Как замариновать лук?

Классический маринад для лука: вода, уксус, сахар и соль. Именно этот рецепт часто встречают, когда нужен маринованный лук для сельди. Этот рецепт всегда срабатывает, но если знать несколько деталей, то можно получить еще лучший эффект.

Например, маринованный лук к шашлыку требует мягкости и яркости. Такой эффект дадут лимонный сок, зерна граната, масло и паприка. Чем дольше лук пробудет в маринаде – тем лучше.

Идеальное дополнение к блюдам / Фото Freepik

Интересным решением может стать маринованный лук по-грузински – это настоящий взрыв вкуса и цвета. Для него вам понадобятся сумах, гранатовый сок, кинза и хмели-сунели.

Хрустящий маринованный лук для салата делается быстрее всего. Именно он является самым распространенным ответом на вопрос "Как быстро замариновать лук?" Важно лишь помнить, что в этом случае нужна очень холодная вода, а время маринования не должно превышать 20 минут.

Маринованный синий лук обычно используется в блюдах, где нужно больше эстетики. Ингредиенты всегда те же – он просто добавляет типичный оттенок.

А еще предлагаем попробовать замариновать лук из высокой кухни по рецепту Haps.

Маринованный лук как в ресторане

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 большие красные луковицы;

– 200 миллилитров ледяной воды;

– 4 столовые ложки яблочного или винного уксуса;

– 1 столовая ложка сахара;

– пол чайной ложки соли;

– пучок укропа;

– щепотка сумаха или паприки.

Приготовление:

Нарежьте лук тонкими полукольцами. Не режьте слишком тонко, чтобы он не потерял форму. Положите нарезанный лук в дуршлаг и промойте под очень холодной проточной водой в течение 1 минуты. Это уберет лишнюю остроту, но сохранит хруст. В глубокой емкости смешайте ледяную воду, уксус, сахар и соль. Размешивайте до полного растворения кристаллов. Окуните лук в маринад. Он должен быть полностью покрыт жидкостью. Оставьте на 20 – 25 минут в холодильнике. Слейте маринад через дуршлаг. Добавьте к луку мелко порубленный укроп и щепотку сумаха или паприки.

