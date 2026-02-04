Маринована цибуля додає стравам не лише пікантності, а й легкого акценту кислинки та гостроти, завдяки чому поєднання навіть з найпростішими продуктами. А маринована цибуля в банці й взагалі є постійним інгредієнтом у холодильниках досвідчених господинь. Як маринувати цибулю в різних випадках – розповідає портал Beszamel.

Як замаринувати цибулю?

Класичний маринад для цибулі: вода, оцет, цукор та сіль. Саме цей рецепт часто зустрічають, коли потрібна маринована цибуля для оселедця. Цей рецепт завжди спрацьовує, але якщо знати кілька деталей, то можна отримати ще кращий ефект.

Наприклад, маринована цибуля до шашлику потребує мʼякості та яскравості. Такий ефект дадуть лимонний сік, зерна граната, олія та паприка. Чим довше цибуля пробуде у маринаді – тим краще.

Ідеальне доповнення до страв / Фото Freepik

Цікавим рішенням може стати маринована цибуля по-грузинськи – це справжній вибух смаку та кольору. Для неї вам знадобляться сумах, гранатовий сік, кінза та хмелі-сунелі.

Хрустка маринована цибуля для салату робиться найшвидше. Саме вона є найпоширенішою відповіддю на запитання "Як швидко замаринувати цибулю?" Важливо лише памʼятати, що у цьому випадку потрібна дуже холодна вода, а час маринування не повинен перевищувати 20 хвилин.

Маринована синя цибуля зазвичай використовується у стравах, де потрібно більше естетики. Інгредієнти завжди ті самі – вона просто додає типовий відтінок.

А ще пропонуємо спробувати замаринувати цибулю з високої кухні за рецептом Haps.

Маринована цибуля як в ресторані

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 великі червоні цибулини;

– 200 мілілітрів крижаної води;

– 4 столові ложки яблучного або винного оцту;

– 1 столова ложка цукру;

– пів чайної ложки солі;

– пучок кропу;

– дрібка сумаху або паприки.

Приготування:

Наріжте цибулю тонкими півкільцями. Не ріжте занадто тонко, щоб вона не втратила форму. Покладіть нарізану цибулю в друшляк і промийте під дуже холодною проточною водою протягом 1 хвилини. Це прибере зайву гостроту, але збереже хрускіт. У глибокій ємності змішайте крижану воду, оцет, цукор і сіль. Розмішуйте до повного розчинення кристалів. Занурте цибулю в маринад. Вона має бути повністю покрита рідиною. Залиште на 20 – 25 хвилин у холодильнику. Злийте маринад через друшляк. Додайте до цибулі дрібно посічений кріп і дрібку сумаху або паприки.

Які рецепти спробувати?