Любимое "греховное удовольствие" Коцюбинского: готовим традиционный украинский десерт
Михаил Коцюбинский – один из самых выдающихся представителей плеяды украинских писателей. В музее писателя говорят: его кулинарные пристрастия были столь же интересны, как и его произведения.
24 Канал пообщался с представителями Винницкого литературно-мемориального музея Михаила Коцюбинского и узнал о его гастрономических предпочтениях. Писатель любил вкусно поесть, а его любимыми блюдами были традиционные украинские блюда.
Что любил пить и есть Михаил Коцюбинский?
За страницами глубоких психологических произведений Михаила Коцюбинского скрывается еще одна, чрезвычайно жизнеутверждающая грань его личности – страстная любовь к вкусной еде. Изысканный новеллист был настоящим сибаритом.
Современники вспоминали, что "Михаил Михайлович был весьма привередливым (требовательным, щепетильным, – ред. 24 Канал), любил "утром пить кофе с молоком, вкусно по-господски поесть…". Он фанатично следил за своим рационом, избегал тяжелой пищи и подробно описывал в письмах к жене каждый свой завтрак, обед и самочувствие после них.
От ракового холодца до борща с вишнями
Путешествуя по Украине, писатель стремился попробовать все и сразу. Исследуя Гуцульщину для "Теней забытых предков", он иронично признавался в письмах: "Много ем" и "занимаюсь тем, что ем, с утра до вечера", ведь не мог пропустить ни одного сезонного овоща, свежих ягод или орехов. Дома же Коцюбинский отдавал предпочтение родной кухне, но в авторском исполнении.
Традиционный красный борщ в его семье варили на вишнях, что придавало блюду благородную кислинку, а наваристую рыбную похлебку готовили из соленой рыбы. Его стол поражал разнообразием: здесь были картофельные лежни, кныши, вареники, пампушки с чесноком и лазанки с сыром и шкварками.
Борщ с вишнями был одним из любимых блюд Коцюбинского / Фото "Вкусные и простые рецепты"
К мясу прозаик требовал изысканных гарниров – спаржи, кольраби, бруквы и брокколи. Однако иногда его обеды превращались в настоящий гастрономический эксперимент.
6 июля 1908 года он писал жене об удивительном меню:
Чувствую себя хорошо, хотя вчерашний обед был для меня необычным: сардины, балык, маринованные караси, раковый холодец, мед (такой, который пьют).
Капри, Константинополь и итальянский пансион
Особое место в сердце и желудке "поклонника солнца" занимала Италия. На острове Капри Коцюбинский был в восторге от местного обслуживания и европейского ритма питания. Утром ему подавали две большие чашки какао или кофе со сливочным маслом и медом. В 12:30 его ждал завтрак из двух блюд (обязательно мясо, сыр и фрукты), а в 19:30 начинался грандиозный ужин из 5 – 6 блюд, среди которых писатель искренне полюбил итальянские макароны с густой томатной подливкой.
Со временем из-за состояния здоровья классику пришлось скорректировать свои привычки, почему он сообщал в письмах:
Кофе и вино я перестал пить. Иногда пью немного вина, которое называется "Вермут Торино", – это сладкое, вкусное вино, настоянное на ароматических горных травах и очень полезное для желудка… Вместо кофе пью какао, две большие чашки каждое утро, с маслом, медом и докторским хлебом.
Как приготовить любимый десерт Коцюбинского?
Более всего писатель обожал сладости – "предшественников" популярных сегодня пончиков и пампушек. Как приготовить аутентичное лакомство – рассказывает портал Shuba.
- Время: 1 час
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов творога;
– 40 граммов изюма;
– 500 миллилитров молока;
– 100 граммов манки;
– 20 граммов цедры лимона;
– 2 миллилитра ванильного экстракта;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– варенье.
Приготовление:
- Сначала готовим основу: в кастрюлю с холодным молоком всыпаем манную крупу, сахар и щепотку соли.
- Постоянно помешивая смесь, доводим ее на огне до кипения, провариваем буквально полминуты и снимаем с плиты – активное перемешивание на этом этапе убережет массу от нежелательных комочков.
- Пока сладкая каша еще теплая и пластичная, разделяем ее на одинаковые порционные кусочки, похожие на заготовки для пирожков.
- Для начинки смешиваем нежный домашний творог с изюмом и ароматной лимонной цедрой.
- Теперь формируем сами сладости: внутрь каждой манной заготовки выкладываем творожную массу и аккуратно скатываем в аккуратные шарики.
- Каждый такой шарик окунаем во взбитое с щепоткой соли яйцо и выкладываем на разогретую сковороду с маслом.
- Обжариваем десерт на среднем огне до появления аппетитной золотистой корочки, после чего выкладываем горячие сладости на тарелку и подаем к столу вместе с любимым вареньем.