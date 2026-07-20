Любимое "греховное удовольствие" Коцюбинского: готовим традиционный украинский десерт

Михаил Коцюбинский – один из самых выдающихся представителей плеяды украинских писателей. В музее писателя говорят: его кулинарные пристрастия были столь же интересны, как и его произведения.

24 Канал пообщался с представителями Винницкого литературно-мемориального музея Михаила Коцюбинского и узнал о его гастрономических предпочтениях. Писатель любил вкусно поесть, а его любимыми блюдами были традиционные украинские блюда.

Что любил пить и есть Михаил Коцюбинский?

За страницами глубоких психологических произведений Михаила Коцюбинского скрывается еще одна, чрезвычайно жизнеутверждающая грань его личности – страстная любовь к вкусной еде. Изысканный новеллист был настоящим сибаритом.

Современники вспоминали, что "Михаил Михайлович был весьма привередливым (требовательным, щепетильным, – ред. 24 Канал), любил "утром пить кофе с молоком, вкусно по-господски поесть…". Он фанатично следил за своим рационом, избегал тяжелой пищи и подробно описывал в письмах к жене каждый свой завтрак, обед и самочувствие после них.

От ракового холодца до борща с вишнями

Путешествуя по Украине, писатель стремился попробовать все и сразу. Исследуя Гуцульщину для "Теней забытых предков", он иронично признавался в письмах: "Много ем" и "занимаюсь тем, что ем, с утра до вечера", ведь не мог пропустить ни одного сезонного овоща, свежих ягод или орехов. Дома же Коцюбинский отдавал предпочтение родной кухне, но в авторском исполнении.

Традиционный красный борщ в его семье варили на вишнях, что придавало блюду благородную кислинку, а наваристую рыбную похлебку готовили из соленой рыбы. Его стол поражал разнообразием: здесь были картофельные лежни, кныши, вареники, пампушки с чесноком и лазанки с сыром и шкварками.

Борщ с вишнями был одним из любимых блюд Коцюбинского / Фото "Вкусные и простые рецепты"

К мясу прозаик требовал изысканных гарниров – спаржи, кольраби, бруквы и брокколи. Однако иногда его обеды превращались в настоящий гастрономический эксперимент.

6 июля 1908 года он писал жене об удивительном меню:

Чувствую себя хорошо, хотя вчерашний обед был для меня необычным: сардины, балык, маринованные караси, раковый холодец, мед (такой, который пьют).

Капри, Константинополь и итальянский пансион

Особое место в сердце и желудке "поклонника солнца" занимала Италия. На острове Капри Коцюбинский был в восторге от местного обслуживания и европейского ритма питания. Утром ему подавали две большие чашки какао или кофе со сливочным маслом и медом. В 12:30 его ждал завтрак из двух блюд (обязательно мясо, сыр и фрукты), а в 19:30 начинался грандиозный ужин из 5 – 6 блюд, среди которых писатель искренне полюбил итальянские макароны с густой томатной подливкой.

Со временем из-за состояния здоровья классику пришлось скорректировать свои привычки, почему он сообщал в письмах:

Кофе и вино я перестал пить. Иногда пью немного вина, которое называется "Вермут Торино", – это сладкое, вкусное вино, настоянное на ароматических горных травах и очень полезное для желудка… Вместо кофе пью какао, две большие чашки каждое утро, с маслом, медом и докторским хлебом.

Как приготовить любимый десерт Коцюбинского?

Более всего писатель обожал сладости – "предшественников" популярных сегодня пончиков и пампушек. Как приготовить аутентичное лакомство – рассказывает портал Shuba.

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов творога;

– 40 граммов изюма;

– 500 миллилитров молока;

– 100 граммов манки;

– 20 граммов цедры лимона;

– 2 миллилитра ванильного экстракта;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 яйцо;

– щепотка соли;

– варенье.

Приготовление: