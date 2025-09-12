12 сентября, 11:24
Можно проглотить язык: элегантный рецепт курочки по-французски
Французская кухня – это всегда нотка изысканности. Даже когда речь идет о сочетании простых обыденных ингредиентов.
Курица, овощи и сыр – это сочетание, которое покорило хозяек по всему земному шару. Идеальная гармония вкусов, которые никогда не надоедают. 24 Канал предлагает приготовить сочное мясо по-французски по рецепту портала "На пенсии".
Как приготовить мясо по-французски?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 куриное филе;
– 2 помидора;
– 2 лука;
– 300 граммов йогурта;
– 60 граммов твердого сыра.
Приготовление:
- Куриное филе накройте пищевой пленкой и слегка отбейте, чтобы оно стало более нежным и не повредилось.
- Приправьте солью и перцем. Лук нарежьте тонкими полукольцами, помидоры – кружочками, а сыр измельчите на крупной терке.
- Форму для запекания смажьте маслом. Выложите мясо, смажьте его йогуртом.
- Сверху распределите лук, еще раз полейте йогуртом. Добавьте слой помидоров и снова смажьте йогуртовой заправкой.
- Выпекайте в духовке при 180 градусов около 40 – 50 минут.
- За несколько минут до готовности посыпьте блюдо тертым сыром и верните в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр растаял и образовал аппетитную корочку.
Приятного аппетита!
