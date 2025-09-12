Курица, овощи и сыр – это сочетание, которое покорило хозяек по всему земному шару. Идеальная гармония вкусов, которые никогда не надоедают. 24 Канал предлагает приготовить сочное мясо по-французски по рецепту портала "На пенсии".

Как приготовить мясо по-французски?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 куриное филе;

– 2 помидора;

– 2 лука;

– 300 граммов йогурта;

– 60 граммов твердого сыра.

Приготовление:

Куриное филе накройте пищевой пленкой и слегка отбейте, чтобы оно стало более нежным и не повредилось. Приправьте солью и перцем. Лук нарежьте тонкими полукольцами, помидоры – кружочками, а сыр измельчите на крупной терке. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите мясо, смажьте его йогуртом. Сверху распределите лук, еще раз полейте йогуртом. Добавьте слой помидоров и снова смажьте йогуртовой заправкой. Выпекайте в духовке при 180 градусов около 40 – 50 минут. За несколько минут до готовности посыпьте блюдо тертым сыром и верните в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр растаял и образовал аппетитную корочку.

Приятного аппетита!

