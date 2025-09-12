Курка, овочі та сир – це поєднання, яке підкорило господинь по всій земній кулі. Ідеальна гармонія смаків, які ніколи не набридають. 24 Канал пропонує приготувати соковите мʼясо по-французьки за рецептом порталу "На пенсії".

Читайте також Апетитна закуска на всі випадки життя: рецепт огірочків з кетчупом чилі, які зараз готують усі

Як приготувати мʼясо по-французьки?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 куряче філе;
– 2 помідори;
– 2 цибулі;
– 300 грамів йогурту;
– 60 грамів твердого сиру.

Приготування:

  1. Куряче філе накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте, щоб воно стало ніжнішим і не пошкодилося.
  2. Приправте сіллю й перцем. Цибулю наріжте тоненькими півкільцями, помідори – кружальцями, а сир подрібніть на великій тертці.
  3. Форму для запікання змастіть олією. Викладіть м’ясо, змастіть його йогуртом.
  4. Зверху розподіліть цибулю, ще раз полийте йогуртом. Додайте шар помідорів і знову змастіть йогуртовою заправкою.
  5. Випікайте у духовці при 180 градусів близько 40 – 50 хвилин.
  6. За кілька хвилин до готовності посипте страву тертим сиром і поверніть у духовку ще на 5 хвилин, щоб сир розтанув і утворив апетитну скоринку.

Смачного!

Що ще оригінального приготувати?

  • Вам точно потрібно спробувати кримськотатарську бурму.
  • Це ніжний пиріг з соковитою мʼясною начинкою, який наситить навіть велику сімʼю.