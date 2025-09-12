Курка, овочі та сир – це поєднання, яке підкорило господинь по всій земній кулі. Ідеальна гармонія смаків, які ніколи не набридають. 24 Канал пропонує приготувати соковите мʼясо по-французьки за рецептом порталу "На пенсії".

Як приготувати мʼясо по-французьки?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 2 помідори;

– 2 цибулі;

– 300 грамів йогурту;

– 60 грамів твердого сиру.

Приготування:

Куряче філе накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте, щоб воно стало ніжнішим і не пошкодилося. Приправте сіллю й перцем. Цибулю наріжте тоненькими півкільцями, помідори – кружальцями, а сир подрібніть на великій тертці. Форму для запікання змастіть олією. Викладіть м’ясо, змастіть його йогуртом. Зверху розподіліть цибулю, ще раз полийте йогуртом. Додайте шар помідорів і знову змастіть йогуртовою заправкою. Випікайте у духовці при 180 градусів близько 40 – 50 хвилин. За кілька хвилин до готовності посипте страву тертим сиром і поверніть у духовку ще на 5 хвилин, щоб сир розтанув і утворив апетитну скоринку.

Смачного!

