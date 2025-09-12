Бурма – це одна з найпопулярніших страв степових районів Криму, де її готували з давніх-давен. Це просто неперевершений пиріг з соковитою начинкою, який подарує незабутні спогади. 24 Канал пропонує приготувати цю апетитну страву за рецептом порталу Shuba.
До теми Порція кримськотатарської насолоди: готуємо незабутній чиберек — перед стравою не встоїть ніхто
Який фарш обрати для бурми?
Найкраще для цієї страви використати фарш з яловичини. З ним пиріг смакуватиме найкраще.
Як приготувати бурму?
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
тісто:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка солі;
начинка:
– 300 грамів фаршу;
– 2 картоплини;
– 1 цибуля;
– 70 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Готуємо тісто, накриваємо його серветкою та залишаємо відпочивати на 15 хвилин.
- Цибулю дрібно шаткуємо. Картоплю натираємо на великій тертці, додаємо сіль, перець і фарш, усе ретельно перемішуємо.
- Розкачуємо тісто тонким пластом, змащуємо розтопленим маслом і рівномірно викладаємо начинку.
- Скручуємо тісто в довгий рулет, після чого формуємо його у вигляді "равлика".
- Викладаємо заготовку на деко або у сковорідку, зверху робимо кілька поперечних надрізів.
- Змащуємо поверхню збитим яйцем і випікаємо приблизно 50 хвилин при температурі 200 градусів.
Смачного!
Що робити, якщо немає яєць для випічки?
- Досвідчені кулінари знають, що яйця у випічці можна замінити доступними інгредієнтами.
- У пригоді стане крохмаль та йогурт, а для солодкої випічки чудово підійдуть яблучне або бананове пюре.