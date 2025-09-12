Бурма – это одно из самых популярных блюд степных районов Крыма, где ее готовили с давних времен. Это просто непревзойденный пирог с сочной начинкой, который подарит незабываемые воспоминания. 24 Канал предлагает приготовить это аппетитное блюдо по рецепту портала Shuba.
К теме Порция крымскотатарского наслаждения: готовим незабываемый чиберек - перед блюдом не устоит никто
Какой фарш выбрать для бурмы?
Лучше всего для этого блюда использовать фарш из говядины. С ним пирог будет вкуснее всего.
Как приготовить бурму?
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 10
Ингредиенты:
тесто:
– 500 граммов муки;
– 250 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка соли;
начинка:
– 300 граммов фарша;
– 2 картофелины;
– 1 лук;
– 70 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Готовим тесто, накрываем его салфеткой и оставляем отдыхать на 15 минут.
- Лук мелко шинкуем лук мелко шинкуем. Картофель натираем на крупной терке, добавляем соль, перец и фарш, все тщательно перемешиваем.
- Раскатываем тесто тонким пластом, смазываем растопленным маслом и равномерно выкладываем начинку.
- Скручиваем тесто в длинный рулет, после чего формируем его в виде "улитки".
- Выкладываем заготовку на противень или в сковородку, сверху делаем несколько поперечных надрезов.
- Смазываем поверхность взбитым яйцом и выпекаем примерно 50 минут при температуре 200 градусов.
Приятного аппетита!
Что делать, если нет яиц для выпечки?
- Опытные кулинары знают, что яйца в выпечке можно заменить доступными ингредиентами.
- Пригодится крахмал и йогурт, а для сладкой выпечки прекрасно подойдут яблочное или банановое пюре.