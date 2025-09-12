12 вересня, 11:23
Можна проковтнути язика: елегантний рецепт курочки по-французьки
Основні тези
- Французька кухня відзначається вишуканістю навіть при використанні простих інгредієнтів.
- Воно ідеально смакує з будь-яким гарніром.
Французька кухня – це завжди нотка вишуканості. Навіть коли йдеться про поєднання простих буденних інгредієнтів.
Курка, овочі та сир – це поєднання, яке підкорило господинь по всій земній кулі. Ідеальна гармонія смаків, які ніколи не набридають. 24 Канал пропонує приготувати соковите мʼясо по-французьки за рецептом порталу "На пенсії".
Як приготувати мʼясо по-французьки?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 куряче філе;
– 2 помідори;
– 2 цибулі;
– 300 грамів йогурту;
– 60 грамів твердого сиру.
Приготування:
- Куряче філе накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте, щоб воно стало ніжнішим і не пошкодилося.
- Приправте сіллю й перцем. Цибулю наріжте тоненькими півкільцями, помідори – кружальцями, а сир подрібніть на великій тертці.
- Форму для запікання змастіть олією. Викладіть м’ясо, змастіть його йогуртом.
- Зверху розподіліть цибулю, ще раз полийте йогуртом. Додайте шар помідорів і знову змастіть йогуртовою заправкою.
- Випікайте у духовці при 180 градусів близько 40 – 50 хвилин.
- За кілька хвилин до готовності посипте страву тертим сиром і поверніть у духовку ще на 5 хвилин, щоб сир розтанув і утворив апетитну скоринку.
Смачного!
