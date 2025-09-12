Французька кухня – це завжди нотка вишуканості. Навіть коли йдеться про поєднання простих буденних інгредієнтів.

Курка, овочі та сир – це поєднання, яке підкорило господинь по всій земній кулі. Ідеальна гармонія смаків, які ніколи не набридають. 24 Канал пропонує приготувати соковите мʼясо по-французьки за рецептом порталу "На пенсії". Читайте також Апетитна закуска на всі випадки життя: рецепт огірочків з кетчупом чилі, які зараз готують усі Як приготувати мʼясо по-французьки? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 2 помідори;

– 2 цибулі;

– 300 грамів йогурту;

– 60 грамів твердого сиру. Приготування: Куряче філе накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте, щоб воно стало ніжнішим і не пошкодилося. Приправте сіллю й перцем. Цибулю наріжте тоненькими півкільцями, помідори – кружальцями, а сир подрібніть на великій тертці. Форму для запікання змастіть олією. Викладіть м’ясо, змастіть його йогуртом. Зверху розподіліть цибулю, ще раз полийте йогуртом. Додайте шар помідорів і знову змастіть йогуртовою заправкою. Випікайте у духовці при 180 градусів близько 40 – 50 хвилин. За кілька хвилин до готовності посипте страву тертим сиром і поверніть у духовку ще на 5 хвилин, щоб сир розтанув і утворив апетитну скоринку. Смачного! Що ще оригінального приготувати? Вам точно потрібно спробувати кримськотатарську бурму.

Це ніжний пиріг з соковитою мʼясною начинкою, який наситить навіть велику сімʼю.