Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Можна проковтнути язика: елегантний рецепт курочки по-французьки
12 вересня, 11:23
2

Можна проковтнути язика: елегантний рецепт курочки по-французьки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Французька кухня відзначається вишуканістю навіть при використанні простих інгредієнтів.
  • Воно ідеально смакує з будь-яким гарніром. 

Французька кухня – це завжди нотка вишуканості. Навіть коли йдеться про поєднання простих буденних інгредієнтів.

Курка, овочі та сир – це поєднання, яке підкорило господинь по всій земній кулі. Ідеальна гармонія смаків, які ніколи не набридають. 24 Канал пропонує приготувати соковите мʼясо по-французьки за рецептом порталу "На пенсії".

Читайте також Апетитна закуска на всі випадки життя: рецепт огірочків з кетчупом чилі, які зараз готують усі

Як приготувати мʼясо по-французьки? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 куряче філе;
– 2 помідори;
– 2 цибулі;
– 300 грамів йогурту;
– 60 грамів твердого сиру. 

Приготування

  1. Куряче філе накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте, щоб воно стало ніжнішим і не пошкодилося.
  2. Приправте сіллю й перцем. Цибулю наріжте тоненькими півкільцями, помідори – кружальцями, а сир подрібніть на великій тертці.
  3. Форму для запікання змастіть олією. Викладіть м’ясо, змастіть його йогуртом.
  4. Зверху розподіліть цибулю, ще раз полийте йогуртом. Додайте шар помідорів і знову змастіть йогуртовою заправкою.
  5. Випікайте у духовці при 180 градусів близько 40 – 50 хвилин.
  6. За кілька хвилин до готовності посипте страву тертим сиром і поверніть у духовку ще на 5 хвилин, щоб сир розтанув і утворив апетитну скоринку.

Смачного!

Що ще оригінального приготувати? 

  • Вам точно потрібно спробувати кримськотатарську бурму.
  • Це ніжний пиріг з соковитою мʼясною начинкою, який наситить навіть велику сімʼю. 