Вареная кукуруза – одно из самых популярных лакомств лета. А если немного поколдовать, то ее можно превратить в настоящий шедевр.

Приготовление вареной кукурузы – простой процесс, с которым никогда не возникает никаких проблем. Но 24 Канал советует немного его усовершенствовать по рецепту Павы, которым он поделился в своем инстаграме – так простой перекус превратится в шедевр. Кстати Раз, два – и готово: Ефросинина показала, как сварить кукурузу всего за 5 минут Как вкусно приготовить вареную кукурузу? Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 литр воды;

– несколько веточек тимьяна;

– 4 кукурузы;

– 200 граммов сливочных плавленых сырков;

– 8 горошков перца;

– соль по вкусу. Приготовление: Вскипятите воду, нарежьте сырки и бросьте их в кастрюлю. Мешайте до полного растворения. Добавьте остальные ингредиенты и еще раз хорошо перемешайте. Положите в кастрюлю кукурузу и варите 20 минут под крышкой. Приятного аппетита! Вкус будет как у свежей: как правильно заморозить зелень на зиму.