8 серпня, 06:10
Вона не просто смачна – вона ідеальна: варимо кукурудзу за геніальним рецептом Пави

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Варена кукурудза – популярний літній смаколик, який можна вдосконалити сирними відтінками.
  • Рецепт Пави дозволяє перетворити елементарну кукурудзу на шедевр. 

Варена кукурудза – один з найпопулярніших смаколиків літа. А якщо трішки почаклувати, то її можна перетворити на справжній шедевр.

Приготування вареної кукурудзи – простий процес, з яким ніколи не виникає жодних проблем. Але 24 Канал радить трішки його вдосконалити за рецептом Пави, яким він поділився у своєму інстаграмі – так простий перекус перетвориться на шедевр. 

Як смачно приготувати варену кукурудзу? 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 літр води;
– кілька гілочок тим'яну;
–  4 кукурудзи;
– 200 грамів вершкових плавлених сирків;
– 8 горошків перцю;
– сіль до смаку. 

Приготування

  1. Закипʼятіть воду, наріжте сирки та киньте їх у каструлю. Мішайте до повного розчинення.
  2. Додайте решту інгредієнтів та ще раз добре перемішайте.
  3. Покладіть у каструлю кукурудзу та варіть 20 хвилин під кришкою. 

Смачного!

