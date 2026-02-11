Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Идеальные вареники на Колодия от Елены Мандзюк: тесто сделаете за считанные минуты
11 февраля, 16:21
3

Идеальные вареники на Колодия от Елены Мандзюк: тесто сделаете за считанные минуты

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Блогер Елена Мандзюк предлагает простой рецепт вареников с легким тестом на кипятке.
  • Для идеальных вареников важно дать тесту "отдохнуть", не раскатывать его слишком тонко и варить в большой кастрюле с достаточным количеством соли в воде.

Вареники всегда уместны на столе, а на Колодия – тем более. Сохраняйте легкий рецепт и наслаждайтесь любимым блюдом.

Когда со светом проблемы, а бешеный темп жизни только ускоряется, стоит пользоваться каждой возможностью упростить себе жизнь. Рецепт от блогера Елены Мандзюк подарит такую возможность, а на столе будут невероятно вкусные вареники.

Читайте также Десерт из молока и еще двух ингредиентов: отличное дополнение к столу на Масленицу

Как приготовить вкусные вареники?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 350 граммов муки;
– 150 миллилитров кипятка;
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– щепотка сахара;
– любимая начинка.

Любимое блюдо украинцев / Фото "Васильева кухня"

Приготовление:

  1. Сначала соедините муку со щепоткой соли и водой, затем введите яйцо и приступайте к интенсивному вымешиванию, которое должно длиться около десяти минут.
  2. Такой длительный процесс является ключевым, ведь именно благодаря ему компоненты идеально сочетаются, а структура становится гладкой и шелковистой.
  3. После вымешивания обязательно накройте массу пленкой и дайте ей покой на двадцать минут. Эта пауза позволит клейковине расслабиться, что сделает тесто чрезвычайно податливым для раскатывания.
  4. Оно прекрасно держит форму, не разлазится во время лепки и подходит для реализации любых кулинарных идей.
  5. Сделайте любимую начинку, сформируйте вареники и отварите до готовности.

Как сделать так, чтобы вареники не разваривались?

Важно придерживаться нескольких правил – и ваши вареники будут идеальными. Они касаются всех этапов, поэтому нужно обратить внимание сразу на несколько нюансов, советует Shuba.

Сначала после вымешивания надо дать тесту "отдохнуть". Клейковина расслабится, и тесто станет эластичным и не будет рваться при растяжении. А еще не раскатывайте тесто слишком тонко, чтобы начинка не размочила его еще до попадания в кипяток.

Варить вареники надо в большой кастрюле, чтобы они имели достаточно пространства. Не забудьте хорошо посолить воду, это укрепит структуру теста.

Когда вода закипает – уменьшайте огонь на минимум. В зависимости от размера вареников и начинки готовить их достаточно 3 – 5, внимательно следите, чтобы не переварить.

Какие рецепты могут понравиться?