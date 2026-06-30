Вы будете выбирать арбузы лучше продавцов: какие лайфхаки помогут вам стать экспертом

Лето в самом разгаре, и на прилавках уже появляются арбузы. Как выбрать самый сладкий – это секрет, который хотят знать все.

Поиск идеального арбуза на рынке или в магазине часто напоминает лотерею. Снаружи гигантская ягода выглядит безупречно, а внутри может оказаться бледной и водянистой. К счастью, чтобы не покупать "кота в мешке", достаточно знать несколько простых секретов, которыми поделился портал Pysznosci.

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Как выбрать сладкий и сочный арбуз?

Переверните арбуз и найдите так называемое "земляное пятно", то есть место, которым он лежал на грядке под солнцем. Оно должно быть насыщенного желтого, теплого кремового или даже оранжевого оттенка, что свидетельствует о полном естественном созревании на плантации. Если пятно белое или едва заметное, значит, арбуз сорвали ещё зелёным, и сладким он уже не станет.

Не менее важен вес плода. Всегда сравнивайте несколько арбузов одинакового размера и смело покупайте тот, который окажется самым тяжёлым. Большой вес гарантирует, что внутри накопилось много сахарного сока, а мякоть будет хрустящей.

Идеальный выбор / Фото Pixabay

Еще внимательно посмотрите на хвостик. У спелого арбуза плодоножка сухая и коричневая, тогда как зеленая и сочная свидетельствует о том, что ягоду срезали раньше времени.

Внешний вид кожуры тоже может рассказать много интересного. Выбирайте арбузы с ярким, четким и контрастным рисунком, где светлые полосы отчетливо выделяются на темно-зеленом фоне. Сама кожура должна быть глянцевой и настолько твёрдой, чтобы её невозможно было продавливать ногтем. Если вы заметили на поверхности серые или коричневые сухие линии, похожие на паутинку, – это отличный знак! Такие следы оставляют пчелы, активно опылявшие цветок, что почти всегда гарантирует повышенную сахаристость мякоти.

Напоследок проведите с арбузом небольшой акустический тест, который вы наверняка видели на рынках в исполнении продавцов. Осторожно постучите по нему кулаком: спелый и сочный плод ответит вам чётким, глубоким и слегка гулким звуком.

Вот и всё – воспользуйтесь этими советами, и вы всегда будете покупать сладкий и вкусный арбуз.