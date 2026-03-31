Эта сметана считается одной из лучших: какая надпись смотреть на упаковке

Сметана кажется настолько привычным продуктом, что ее часто берут почти не глядя. Иногда кажется, если баночка знакомая, цена подходит – этого вроде как достаточно.

Для вкусной и главное "настоящей" сметаны значение имеют мелочи – жирность, консистенция, состав. Именно на эти моменты и советуют обращать внимание специалисты, чтобы выбор в магазине не был наугад, пишет УНИАН.

Как выбрать сметану?

Сметана – это ферментированный продукт, который получают из сливок благодаря работе молочнокислых бактерий. Домашний вариант может иметь жирность от 30% и выше.

Как рассказала врач-диетолог Оксана Мелоян, здесь все зависит от способа приготовления – через отстаивание молока или сепарацию. Если сметану делают путем отстаивания, она обычно получается более легкой по текстуре. Сепараторная – значительно гуще, ведь из нее отделяют больше жидкости, поэтому жирность иногда достигает даже 50 – 60%.

В магазинной сметане показатели обычно ниже – чаще всего это 15% или 20%. Разница между ними прежде всего заметна в консистенции: менее жирный продукт обычно более жидкий. Вариант с 20% жирности более густой и стабильнее ведет себя при нагревании. Именно 20% часто называют наиболее сбалансированным вариантом, поскольку такая сметана имеет приятную густоту и универсально подходит и для блюд, и для выпечки.

Хорошая сметана должна быть однородной, без комочков и без расслоения. Она не должна выглядеть слишком прозрачной, слишком желтой или водянистой. Если продукт слишком жидкий, это может свидетельствовать об особенностях производства или незавершенной ферментации. Запах должен быть легким, кисломолочным, без резких посторонних оттенков. На вкус сметана обычно мягко кисловатая, без горечи или чрезмерной кислотности.

Отдельное внимание стоит обратить на состав. Лучше, когда на упаковке указано только два основных компонента – сливки из коровьего молока и закваска молочнокислых бактерий. Иногда производители добавляют стабилизаторы или загустители, и это также отмечают в перечне ингредиентов.

Есть и простой способ проверить продукт дома: добавьте ложку сметаны в горячую воду и перемешайте. Если масса равномерно растворяется, это хороший признак. Если же появляются отчетливые комочки, это может свидетельствовать о наличии дополнительных компонентов. Для ежедневного выбора самый надежный ориентир один – краткий и понятный состав на упаковке.

Как долго стоит хранить сметану в холодильнике?

Закрытая упаковка сметаны обычно хранится до конечной даты, указанной производителем, Союз молочных предприятий. Если стаканчик или пакет не открывали и он не имеет никаких повреждений ориентироваться надо именно на маркировку. Если продукт стоит не на полке, а на дверце, где температура постоянно меняется, даже закрытая сметана может потерять качество раньше.

После открытия сметану желательно использовать примерно за 3 – 5 дней. Иногда она выглядит нормально и дольше, но здесь уже не стоит полагаться только на внешний вид. Если сверху собралось много жидкости, изменился запах, появилась неприятная кислинка или сама масса стала подозрительно скользкой или комковатой, такой продукт лучше не оставлять "на потом".

В открытой упаковке сметана портится значительно быстрее, особенно если ее часто доставали из холодильника или брали ложкой, которая не была идеально чистой. Домашняя сметана – самый деликатный вариант. Она не любит долгого хранения и обычно держится меньше, чем магазинная.

Чаще всего речь идет о 2–3 днях в холодильнике, максимум – до 5 дней, если она очень свежая и весь процесс был чистым. Но именно с домашней сметаной лучше не играть в "еще вроде добра". Она не всегда портится красиво и очевидно. Поэтому здесь правило жесткое: есть сомнение – не оставляйте.

