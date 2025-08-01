Блины один из самых популярных завтраков. Каждый готовит их на свой вкус, но есть секреты, которые работают одинаково хорошо для всех.

Опытные хозяйки знают, что для приготовления особенно вкусных блинов в тесто нужно добавить банан. Почему это делают и какие преимущества вы получите – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

Не пропустите На вкус как любимая конфета детства: как приготовить яблочное повидло "Дюшес"

Зачем добавить бананы в тесто для блинов?

С бананами ваши блины получатся более ароматными, мягкими и нежными. Кроме того, вам нужно будет значительно меньше сахара.

Для блинов используйте спелые бананы, в которых больше сахаров и пектина – он отвечает за влажность и вязкость. Также блины с бананом остаются свежими несколько дольше.

Любимый завтрак / Фото Pixabay

Что касается рецепта, то банан нужно превратить в пюре, добавить 1/4 чайной ложечки разрыхлителя. и добавить в тесто. Обычно это не влияет на консистенцию, но вы можете регулировать ее с помощью молока.

Также бананы в блинах могут заменить яйца, поэтому добавлять ли их в тесто – это остается выбором каждой хозяйки.

На вкус как только что с рынка: как закрыть дыню на зиму.