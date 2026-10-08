Звучит как безумие, но это работает: секрет идеального теста для пиццы от неаполитанцев

Правильный температурный режим при замесе теста решает все. Именно он не дает дрожжам сработать раньше времени и позволяет клейковине сформировать идеальную упругую структуру.

Лед в тесте для пиццы – это не какой-то странный кулинарный трюк, а способ поддерживать температуру замеса в пределах, комфортных для дрожжей и клейковины. Именно поэтому при профессиональной выпечке иногда добавляют лед или очень холодную воду.

Как лед влияет на тесто?

Во время замеса тесто нагревается из-за трения, а это влияет и на дрожжи, и на структуру клейковины. Если жидкость слишком теплая, дрожжи могут "перегореть", а если слишком холодная – брожение замедлится.

Лед позволяет сохранить баланс: он тает постепенно, снижает температуру замеса и помогает получить более мягкую и эластичную основу. Это особенно полезно, когда тесто долго вымешивают вручную или в технике, которая легко его перегревает.

Наслаждение, покорившее мир / Фото Pixabay

Зачем это делать на практике?

Холодное тесто меньше липнет, лучше раскатывается и сохраняет более стабильную структуру. Кроме того, более медленное брожение может придать готовой основе более насыщенный аромат.

Обратите внимание! Лед не стоит добавлять "на глаз" в больших количествах. Его используют в качестве замены части воды, чтобы не остановить брожение и не сделать тесто слишком жестким.

Как правильно добавлять лед?

Проще всего – заменить часть воды в рецепте колотым льдом. Если рецепт предусматривает 200 миллилитров воды, можно взять 100 миллилитров холодной воды и 100 граммов льда.

Лед добавляют в самом начале замеса, чтобы он равномерно распределился по тесту. Если основа все же поднимается медленно, ей просто нужно больше времени в теплом месте.