Идеальные кубики для оливье и винегрета: секретный кулинарный трюк для варки картофеля
Приготовление отварного картофеля кубиками для праздничных салатов, таких как оливье или винегрет, часто заканчивается разочарованием. Стоит только слить кипяток, как вместо аккуратных ровных кусочков в дуршлаге образуется бесформенное липкое пюре с помятыми краями.
Многие пытаются варить клубни в мундирах и только потом нарезать, но такой метод требует длительного охлаждения и часто приводит к неравномерной нарезке. Однако профессиональные повара уже давно используют химическое свойство кислой среды.
Добавление небольшого количества обычного столового или яблочного уксуса в холодную воду непосредственно перед нагреванием укрепляет пектиновые волокна стенок картофеля. Благодаря этому внешний слой кубика моментально "схватывается" и удерживает жесткий каркас во время кипения, тогда как сердцевина остается мягкой, рассыпчатой и нежной. При правильной дозировке уксусный запах полностью улетучивается вместе с паром, оставляя лишь безупречную геометрию нарезки.
Как сварить идеальный картофель для салата?
- Время: 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма очищенного картофеля плотных сортов;
– 2 литра холодной питьевой воды;
– 1 столовая ложка 9% столового уксуса или чуть меньше 2 столовых ложек 6% яблочного уксуса;
– 1 столовая ложка каменной соли.
Приготовление:
- Очищенный картофель нарежьте одинаковыми кубиками со стороной примерно 8 – 10 миллиметров или аккуратными брусочками для дальнейшего обжаривания.
- Сложите нарезанный картофель в просторную кастрюлю и залейте 2 литрами холодной воды так, чтобы жидкость покрывала слой овощей с запасом не менее 2 – 3 сантиметров.
- Ориентируйтесь именно на объем жидкости: на каждый 1 литр воды добавляют ровно 1/2 столовой ложки 9% столового уксуса или почти полную 1 столовую ложку 6% яблочного.
- Всыпьте соль, влейте уксус в холодную воду, слегка перемешайте ложкой и только после этого поставьте кастрюлю на умеренный огонь: кислая среда должна воздействовать на крахмалистые стенки с самого начала нагрева, не давая краям размокнуть.
- После закипания убавьте огонь и варите картофель в течение 8 – 10 минут до мягкости сердцевины, проверяя готовность зубочисткой.
- Не превышайте указанную пропорцию уксуса, чтобы мякоть не задеревенела.
- Осторожно откиньте готовые кубики на дуршлаг, слейте всю жидкость и разложите картофель на широком плоском блюде тонким слоем на 10 – 15 минут для полного выхода пара и охлаждения перед смешиванием с остальными салатными ингредиентами.