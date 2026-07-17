Чай из листьев малины на зиму: как приготовить домашнюю смесь, которая пахнет лучше, чем магазинная

Обычные листья малины можно не выбрасывать после сезона, а превратить в домашний чай на всю зиму. Для этого их сначала выдерживают в тепле, затем подмораживают и сушат – так аромат становится ярче.

Листья малины можно легко превратить в ароматный зимний чай, который точно не затеряется среди магазинных смесей, пишут в "Господиньке". В рецепте нет ничего сложного: листья сначала подвяливают в банке, затем замораживают и сушат. По желанию их еще и перетирают в гранулы – так напиток получается похожим на магазинный, но с более насыщенным ароматом.

Как подготовить листья малины?

Автор советует собирать преимущественно верхние листочки малины, так как они самые нежные и ароматные. Их плотно укладывают в трехлитровую банку и оставляют примерно на сутки в теплом месте без крышки.

После этого листья перекладывают в пакеты и отправляют в морозильную камеру. Когда они хорошо подмерзнут, их достают, раскладывают на подносе или противне и сушат.

Такой чай будет прекрасно смаковать зимой / Фото unsplash

Если хочется сделать чай похожим на магазинный, подмороженные листья пропускают через мясорубку. Так образуются мелкие гранулы, которые после сушки лучше сохраняют аромат.

Сушить листья можно естественным способом на солнце или в духовке при температуре 60 градусов. Автор материала признается, что ей больше нравится именно естественная сушка.

Что добавляют в домашнюю смесь?

Когда листья полностью высыхают, их складывают в большой контейнер вместе с другими травами. В смесь добавляют липовый цвет, мяту, мелиссу, цветы лаванды, лепестки роз и цветы гибискуса.

Малиновых листьев кладут больше всего – именно они придают напитку цвет. А при заваривании добавляют лишь щепотку черного чая, остальное – это высушенные собственноручно травы.

Такой напиток семья пьет уже 4 года. По словам автора, он получается гораздо ароматнее и вкуснее обычного магазинного чая.