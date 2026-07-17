Малинове листя можна легко перетворити на запашний зимовий чай, який точно не загубиться серед магазинних сумішей, пишуть у "Господиньці". У рецепті немає нічого складного: листя спершу підв’ялюють у банці, далі заморожують і сушать. За бажанням його ще й перетирають у гранули – так напій виходить схожим на магазинний, але з більш насиченим запахом.

Як підготувати листя малини?

Авторка радить збирати переважно верхні листочки малини, бо вони найніжніші та найзапашніші. Їх щільно складають у трилітрову банку й залишають приблизно на добу в теплому місці без кришки.

Після цього листя перекладають у пакети й відправляють у морозильну камеру. Коли воно добре підмерзне, його дістають, розкладають на підносі або деці та сушать.

Такий чай чудово смакуватиме зимою / Фото unsplash

Якщо хочеться зробити чай схожим на магазинний, підморожене листя пропускають через м’ясорубку. Так утворюються дрібні гранули, які після сушіння краще зберігають аромат.

Сушити листя можна природним способом на сонці або в духовці при температурі 60 градусів. Авторка матеріалу зізнається, що їй більше подобається саме природне сушіння.

Що додають до домашньої суміші?

Коли листя повністю висихає, його складають у великий контейнер разом з іншими травами. До суміші додають липовий цвіт, м’яту, мелісу, квіти лаванди, пелюстки троянд і квіти гібіскуса.

Малинового листя кладуть найбільше – саме воно дає напою колір. А під час заварювання додають лише дрібку чорного чаю, решта – це власноруч висушені трави.

Такий напій родина п’є вже 4 роки. За словами авторки, він виходить значно ароматнішим і смачнішим за звичайний магазинний чай.