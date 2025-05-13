Копеечное удовольствие: пикантная закуска из огурцов для пикников и семейных трапез
Эта закуска – очередное доказательство того, что не нужно изысканных ингредиентов и долгих приготовлений, чтобы насладиться особым вкусом. Несколько минут – и ваша трапеза заиграет новыми красками.
Эта закуска придаст вашей трапезе особой свежести и вкусовых красок. 24 Канал предлагает обязательно обратить внимание на рецепт суперфиналистки "МастерШеф" Ольги Рябенко, которым она поделилась в своем инстаграме.
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Рецепт закуски из огурцов
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов огурцов;
– 1 морковь;
– 4 стебля зеленого лука;
– 1 белая луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 1/2 чайной ложки паприки;
– 1 столовая ложка сахара;
– 4 столовые ложки соевого соуса;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка кунжута;
– 70 миллилитров воды;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Огурцы хорошо промойте, обрежьте кончики с обеих сторон и сделайте надрезы вдоль, как показано в видео.
Обсыпьте огурцы солью – и изнутри, и снаружи. Оставьте на пол часа, чтобы они пустили сок.
Тем временем натрите морковь, нарежьте зеленый и репчатый лук, добавьте измельченный чеснок, специи, немного соевого соуса, сок лимона, кунжут и немного воды. Дайте смеси настояться примерно 15 минут.
Огурцы промойте под проточной водой, чтобы смыть лишнюю соль. Затем начините их овощной смесью.
Приятного аппетита!
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