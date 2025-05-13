Копеечное удовольствие: пикантная закуска из огурцов для пикников и семейных трапез

Эта закуска – очередное доказательство того, что не нужно изысканных ингредиентов и долгих приготовлений, чтобы насладиться особым вкусом. Несколько минут – и ваша трапеза заиграет новыми красками.

Эта закуска придаст вашей трапезе особой свежести и вкусовых красок. 24 Канал предлагает обязательно обратить внимание на рецепт суперфиналистки "МастерШеф" Ольги Рябенко, которым она поделилась в своем инстаграме. Читайте также Он заставит забыть об альтернативах: салат "Берлинский" – это просто праздник на каждый день Рецепт закуски из огурцов Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов огурцов;

– 1 морковь;

– 4 стебля зеленого лука;

– 1 белая луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 1/2 чайной ложки паприки;

– 1 столовая ложка сахара;

– 4 столовые ложки соевого соуса;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 чайная ложка кунжута;

– 70 миллилитров воды;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Огурцы хорошо промойте, обрежьте кончики с обеих сторон и сделайте надрезы вдоль, как показано в видео. Обсыпьте огурцы солью – и изнутри, и снаружи. Оставьте на пол часа, чтобы они пустили сок. Тем временем натрите морковь, нарежьте зеленый и репчатый лук, добавьте измельченный чеснок, специи, немного соевого соуса, сок лимона, кунжут и немного воды. Дайте смеси настояться примерно 15 минут. Огурцы промойте под проточной водой, чтобы смыть лишнюю соль. Затем начините их овощной смесью. Приятного аппетита! Чтобы покупать только самое лучшее: как легко отличить старую и молодую спаржу.