Вкусный перекус – это не только бутерброды. С этой закуской вы будете ждать возможности что-то перехватить как никогда раньше!

Очень дешево, но совсем не сердито – такое описание закуски как минимум уже интригует. Элементарные вафли, несколько бюджетных ингредиентов – и в вашем холодильнике уже стоит сытная и аппетитная закуска, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok tsukatnatali.

Как приготовить вкусную закуску из вафель?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 вафельные лепешки;

– консервированная кукуруза;

– 3 плавленых сырка;

– 2 зубчика чеснока;

– пучок укропа или петрушки;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза или сметаны;

– соль и перец по вкусу.

Как сделать вкусную закуску: видео

Приготовление:

Сырки натираем, зелень и чеснок измельчаем. Смешиваем, добавляем кукурузу, солим, перчим. Добавляем сметану или майонез и еще раз хорошо перемешиваем. Перемазываем вафли начинкой. Ставим в холодильник, чтобы вафли пропитались.

Приятного аппетита!

А если времени мало, а к основным блюдам нужно подать что-то пикантное – обратите внимание на знаменитые маринованные кабачки в пакете. Они легкие в исполнении и готовы к употреблению за несколько минут.