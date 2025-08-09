Это просто нереально вкусно: копеечная закуска с вафлями, которая и гурмана с ума сведет
- Закуска с вафлями проста в приготовлении и требует только дешевых ингредиентов.
- Ее вкус покорит даже гурмана, а готовить ее можно хоть каждый день.
Вкусный перекус – это не только бутерброды. С этой закуской вы будете ждать возможности что-то перехватить как никогда раньше!
Очень дешево, но совсем не сердито – такое описание закуски как минимум уже интригует. Элементарные вафли, несколько бюджетных ингредиентов – и в вашем холодильнике уже стоит сытная и аппетитная закуска, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok tsukatnatali.
Не пропустите Знаменитая как борщ: как приготовить котлету по-киевски, которую знают во всем мире
Как приготовить вкусную закуску из вафель?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 вафельные лепешки;
– консервированная кукуруза;
– 3 плавленых сырка;
– 2 зубчика чеснока;
– пучок укропа или петрушки;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза или сметаны;
– соль и перец по вкусу.
Как сделать вкусную закуску: видео
Приготовление:
- Сырки натираем, зелень и чеснок измельчаем. Смешиваем, добавляем кукурузу, солим, перчим.
- Добавляем сметану или майонез и еще раз хорошо перемешиваем.
- Перемазываем вафли начинкой.
- Ставим в холодильник, чтобы вафли пропитались.
Приятного аппетита!
А если времени мало, а к основным блюдам нужно подать что-то пикантное – обратите внимание на знаменитые маринованные кабачки в пакете. Они легкие в исполнении и готовы к употреблению за несколько минут.