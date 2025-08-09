Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски Это просто нереально вкусно: копеечная закуска с вафлями, которая и гурмана с ума сведет
9 августа, 10:25
2

Это просто нереально вкусно: копеечная закуска с вафлями, которая и гурмана с ума сведет

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Закуска с вафлями проста в приготовлении и требует только дешевых ингредиентов.
  • Ее вкус покорит даже гурмана, а готовить ее можно хоть каждый день.

Вкусный перекус – это не только бутерброды. С этой закуской вы будете ждать возможности что-то перехватить как никогда раньше!

Очень дешево, но совсем не сердито – такое описание закуски как минимум уже интригует. Элементарные вафли, несколько бюджетных ингредиентов – и в вашем холодильнике уже стоит сытная и аппетитная закуска, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok tsukatnatali.

Не пропустите Знаменитая как борщ: как приготовить котлету по-киевски, которую знают во всем мире

Как приготовить вкусную закуску из вафель?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 4 вафельные лепешки;
– консервированная кукуруза;
– 3 плавленых сырка;
– 2 зубчика чеснока;
– пучок укропа или петрушки;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза или сметаны;
– соль и перец по вкусу.

Как сделать вкусную закуску: видео

Приготовление:

  1. Сырки натираем, зелень и чеснок измельчаем. Смешиваем, добавляем кукурузу, солим, перчим.
  2. Добавляем сметану или майонез и еще раз хорошо перемешиваем.
  3. Перемазываем вафли начинкой.
  4. Ставим в холодильник, чтобы вафли пропитались.

Приятного аппетита!

А если времени мало, а к основным блюдам нужно подать что-то пикантное – обратите внимание на знаменитые маринованные кабачки в пакете. Они легкие в исполнении и готовы к употреблению за несколько минут.