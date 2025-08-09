Смачний перекус – це не тільки бутерброди. З цією закускою ви будете чекати можливості щось перехопити як ніколи раніше!

Дуже дешево, але зовсім не сердито – такий опис закуски як мінімум вже інтригує. Елементарні вафлі, кілька бюджетних інгредієнтів – і у вашому холодильнику вже стоїть ситна та апетитна закуска, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok tsukatnatali.

Як приготувати смачну закуску з вафель?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 вафельні коржі;

– консервована кукурудза;

– 3 плавлені сирки;

– 2 зубчики часнику;

– пучок кропу або петрушки;

– 2 – 3 столові ложки майонезу або сметани;

– сіль та перець до смаку.

Як зробити смачну закуску: відео

Приготування:

Сирки натираємо, зелень та часник подрібнюємо. Змішуємо, додаємо кукурудзу, солимо, перчимо. Додаємо сметану або майонез і ще раз добре перемішуємо. Перемащуємо вафлі начинкою. Ставимо у холодильник, щоб вафлі просочилися.

Смачного!

А якщо часу обмаль, а до основних страв потрібно подати щось пікантне – зверніть увагу на знамениті мариновані кабачки у пакеті. Вони легкі у виконанні і готові до споживання за кілька хвилин.