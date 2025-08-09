Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Це просто нереально смачно: копійчана закуска з вафлями, яка й гурмана з розуму зведе
9 серпня, 10:25
2

Це просто нереально смачно: копійчана закуска з вафлями, яка й гурмана з розуму зведе

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Закуска з вафлями проста у приготуванні та потребує лише дешевих інгредієнтів.
  • Її смак підкорить навіть гурмана, а готувати її можна хоч кожного дня. 

Смачний перекус – це не тільки бутерброди. З цією закускою ви будете чекати можливості щось перехопити як ніколи раніше!

Дуже дешево, але зовсім не сердито – такий опис закуски як мінімум вже інтригує. Елементарні вафлі, кілька бюджетних інгредієнтів – і у вашому холодильнику вже стоїть ситна та апетитна закуска, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok tsukatnatali.

Як приготувати смачну закуску з вафель? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 4 вафельні коржі;
– консервована кукурудза;
– 3 плавлені сирки;
– 2 зубчики часнику;
– пучок кропу або петрушки;
– 2 – 3 столові ложки майонезу або сметани;
– сіль та перець до смаку. 

Як зробити смачну закуску: відео 

Приготування

  1. Сирки натираємо, зелень та часник подрібнюємо. Змішуємо, додаємо кукурудзу, солимо, перчимо.
  2. Додаємо сметану або майонез і ще раз добре перемішуємо.
  3. Перемащуємо вафлі начинкою.
  4. Ставимо у холодильник, щоб вафлі просочилися.

Смачного!

А якщо часу обмаль, а до основних страв потрібно подати щось пікантне – зверніть увагу на знамениті мариновані кабачки у пакеті. Вони легкі у виконанні і готові до споживання за кілька хвилин. 