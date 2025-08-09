Дуже дешево, але зовсім не сердито – такий опис закуски як мінімум вже інтригує. Елементарні вафлі, кілька бюджетних інгредієнтів – і у вашому холодильнику вже стоїть ситна та апетитна закуска, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok tsukatnatali.
Як приготувати смачну закуску з вафель?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 вафельні коржі;
– консервована кукурудза;
– 3 плавлені сирки;
– 2 зубчики часнику;
– пучок кропу або петрушки;
– 2 – 3 столові ложки майонезу або сметани;
– сіль та перець до смаку.
Як зробити смачну закуску: відео
Приготування:
- Сирки натираємо, зелень та часник подрібнюємо. Змішуємо, додаємо кукурудзу, солимо, перчимо.
- Додаємо сметану або майонез і ще раз добре перемішуємо.
- Перемащуємо вафлі начинкою.
- Ставимо у холодильник, щоб вафлі просочилися.
Смачного!
А якщо часу обмаль, а до основних страв потрібно подати щось пікантне – зверніть увагу на знамениті мариновані кабачки у пакеті. Вони легкі у виконанні і готові до споживання за кілька хвилин.