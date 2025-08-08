Элитная закуска за несколько минут: маринуем кабачки в пакете
- Маринованные кабачки готовятся за 15 минут и могут дополнить любое блюдо.
- С дополнительными ингредиентами можно экспериментировать по собственному усмотрению.
Маринованные кабачки – это закуска, которую всегда лучше иметь под рукой. Она дополнит любое блюдо и даже сойдет за аппетитный перекус.
Если вы собираетесь подавать к столу мясо или картофель – обязательно добавьте к ним маринованные кабачки. Вы точно об этом не пожалеете и захотите повторять снова и снова, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Как быстро замариновать кабачки?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов кабачков;
– 1 лук;
– пучок петрушки;
– пол чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 3 столовые ложки яблочного или винного уксуса;
– 3 столовые ложки горчицы;
– красный острый перец по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки и лук нарезаем кольцами. Лучше всего это сделать с помощью овощерезки. Смешиваем в пакете.
- Добавляем порубленную петрушку.
- Добавляем в пакет остальные ингредиенты и хорошо встряхиваем.
- Оставляем в холодильнике на 10 – 15 минут. Если есть больше времени, то закуска будет еще вкуснее.
Приятного аппетита!
