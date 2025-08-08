Укр Рус
8 августа, 09:32
2

Элитная закуска за несколько минут: маринуем кабачки в пакете

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Маринованные кабачки готовятся за 15 минут и могут дополнить любое блюдо.
  • С дополнительными ингредиентами можно экспериментировать по собственному усмотрению.

Маринованные кабачки – это закуска, которую всегда лучше иметь под рукой. Она дополнит любое блюдо и даже сойдет за аппетитный перекус.

Если вы собираетесь подавать к столу мясо или картофель – обязательно добавьте к ним маринованные кабачки. Вы точно об этом не пожалеете и захотите повторять снова и снова, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как быстро замариновать кабачки?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 500 граммов кабачков;
– 1 лук;
– пучок петрушки;
– пол чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 3 столовые ложки яблочного или винного уксуса;
– 3 столовые ложки горчицы;
– красный острый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки и лук нарезаем кольцами. Лучше всего это сделать с помощью овощерезки. Смешиваем в пакете.
  2. Добавляем порубленную петрушку.
  3. Добавляем в пакет остальные ингредиенты и хорошо встряхиваем.
  4. Оставляем в холодильнике на 10 – 15 минут. Если есть больше времени, то закуска будет еще вкуснее.

Приятного аппетита!

