Мариновані кабачки – це закуска, яку завше краще мати під рукою. Вона доповнить будь-яку страву і навіть зійде за апетитний перекус.

Якщо ви збираєтеся подавати до столу мʼясо або картоплю – обовʼязково додайте до них мариновані кабачки. Ви точно про це не пошкодуєте і захочете повторювати знову і знову, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Як швидко замаринувати кабачки?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів кабачків;

– 1 цибуля;

– пучок петрушки;

– пів чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 3 столові ложки яблучного або винного оцту;

– 3 столові ложки гірчиці;

– червоний гострий перець на смак.

Приготування:

Кабачки та цибулю нарізаємо кільцями. Найкраще це зробити за допомогою овочерізки. Змішуємо у пакеті. Додаємо посічену петрушку. Додаємо в пакет решту інгредієнтів та добре струшуємо. Залишаємо в холодильнику на 10 – 15 хвилин. Якщо є більше часу, то закуска буде ще смачнішою.

Смачного!

