8 серпня, 09:32
2

Елітна закуска за кілька хвилин: маринуємо кабачки в пакеті

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Мариновані кабачки готуються за 15 хвилин і можуть доповнити будь-яку страву.
  • З додатковими інгредієнтами можна експериментувати на власний розсуд. 

Мариновані кабачки – це закуска, яку завше краще мати під рукою. Вона доповнить будь-яку страву і навіть зійде за апетитний перекус.

Якщо ви збираєтеся подавати до столу мʼясо або картоплю – обовʼязково додайте до них мариновані кабачки. Ви точно про це не пошкодуєте і захочете повторювати знову і знову, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Як швидко замаринувати кабачки? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 500 грамів кабачків;
– 1 цибуля;
– пучок петрушки;
– пів чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 3 столові ложки яблучного або винного оцту;
– 3 столові ложки гірчиці;
– червоний гострий перець на смак. 

Приготування

  1. Кабачки та цибулю нарізаємо кільцями. Найкраще це зробити за допомогою овочерізки. Змішуємо у пакеті.
  2. Додаємо посічену петрушку.
  3. Додаємо в пакет решту інгредієнтів та добре струшуємо.
  4. Залишаємо в холодильнику на 10 – 15 хвилин. Якщо є більше часу, то закуска буде ще смачнішою. 

Смачного!

