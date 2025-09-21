Опята – это не только вкусное блюдо на каждый день. Их можно замариновать и растянуть удовольствие на как можно более долгое время.

Опята – это грибы, с которыми никогда не возникает много мороки. Даже их маринование займет меньше времени, чем приготовление привычных блюд. 24 Канал советует принять во внимание классический рецепт от BBC.

Читайте также Лучшее дополнение супов и других блюд: как правильно сушить грибы

Обратите внимание!



Главный секрет удачных маринованных опят - правильно выбрать плоды. Они должны быть молодыми и небольшими, а мариновать их стоит прямо в день сбора, советует портал 100shop.

Как вкусно замариновать опята?

Время: 1 час

1 час Порций: 4 банки по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 2 килограмма опят;

– 900 миллилитров воды;

– 100 граммов уксуса;

– 4 чайные ложки соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 4 горошины душистого перца;

– 8 горошин черного перца;

– 4 соцветия гвоздики;

– 2 лавровых листа;

– 1 столовая ложка горчицы в зернах.

Приготовление:

Грибы очищаем, хорошо промываем несколько раз под проточной водой и ставим на огонь до закипания. Первый отвар сливаем. Снова заливаем чистой водой, немного подсаливаем и варим от момента закипания около 45 минут. Затем откидываем на дуршлаг. Отдельно готовим маринад: в воде растворяем соль, сахар и специи, доводим до кипения, в конце вливаем уксус. В горячий маринад кладем грибы и провариваем еще 10 – 15 минут. Раскладываем грибы по стерилизованным банкам и закрываем. Можно хранить грибы в холодильнике.

Приятного аппетита!

Что приготовить из грибов уже сейчас?