Опеньки – це не лише смачна страва на кожен день. Їх можна замаринувати та розтягнути задоволення на якомога довший час.

Опеньки – це гриби, з якими ніколи не виникає багато мороки. Навіть їх маринування займе менше часу, аніж приготування звичних страв. 24 Канал радить взяти до уваги класичний рецепт від BBC.

Читайте також Найкраще доповнення супів та інших страв: як правильно сушити гриби

Зверніть увагу!



Головний секрет вдалих маринованих опеньків — правильно обрати плоди. Вони повинні бути молодими і невеликими, а маринувати їх варто прямо у день збору, радить портал 100shop.

Як смачно замаринувати опеньки?

Час: 1 година

1 година Порцій: 4 банки по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 2 кілограми опеньок;

– 900 мілілітрів води;

– 100 грамів оцту;

– 4 чайні ложки солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 4 горошини духмяного перцю;

– 8 горошин чорного перцю;

– 4 суцвіття гвоздики;

– 2 лаврових листки;

– 1 столова ложка гірчиці в зернах.

Приготування:

Гриби очищаємо, добре промиваємо кілька разів під проточною водою і ставимо на вогонь до закипання. Перший відвар зливаємо. Знову заливаємо чистою водою, трохи підсолюємо й варимо від моменту закипання близько 45 хвилин. Потім відкидаємо на друшляк. Окремо готуємо маринад: у воді розчиняємо сіль, цукор та спеції, доводимо до кипіння, наприкінці вливаємо оцет. У гарячий маринад кладемо гриби й проварюємо ще 10 – 15 хвилин. Розкладаємо гриби по стерилізованих банках і закриваємо. Можна зберігати гриби у холодильнику.

Смачного!

Що приготувати з грибів вже зараз?